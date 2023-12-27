美或明年中起累減1.5厘 港股望資金回流現轉機

招銀國際：美息7月已見頂 睇好科網電動車股 市場一面倒認為明年包括美國在內的發達經濟體掉頭減息，但對時機及幅度未有共識。招銀國際證券股票部副總裁凌子敬指出，美息已於今年7月見頂，明年中（5月或6月）會開始首度減息，全年的減息幅度或有1.5厘，即聯邦基金基準利率降到3.75至4厘，因此估計明年上半年港股仍會以區間上落為主，直到下半年美國減息後，或有部分資金重回股市，屆時港股表現或好轉。

恒指成分股盈利乏增長 中港股市近年一直跑輸外圍，尤其港股估值長期低迷，雖從價值投資角度有一定吸引力，但始終未見估值修復的曙光。凌子敬接受本報訪問時坦言︰「港股估值吸引講咗好多年……但估值便宜是有原因的。」因為過去10年，恒指成分股盈利「基本上無甚增長」，反觀美股標指成分股卻翻了一倍；盈利增長低迷下，港股估值低也很正常。

與此同時，由於目前定期存款普遍都能提供4厘以上息率，回報甚為吸引，某程度上亦令投資者缺乏入市誘因，惟美國開始減息後，相信定存息也會隨之回落，屆時有一部分資金會重新投入股市，但規模「未必非常大」。

估內地通脹回升利好消費 從基本面來看，他估計明年中國經濟增長會稍為放緩至4.8%，但仍然不俗，利好因素包括基數較低、居民消費價格指數（CPI）有望回升至1.4%，而輕微通脹通常利好消費。不過，最近中國官方製造業採購經理指數（PMI）仍較弱，反映新訂單不多，因此經濟未必能在短期內加速增長。

展望明年，他認為港股要慎選板塊，因為現時仍未見到資金全面回流，尤其大市成交偏低，資金或只炒作個別板塊，甚至少數個股，他較看好科技硬件、互聯網及電動車。

就科技硬件股而言，他看好人工智能（AI）、雲計算熱潮帶動的半導體需求；傳統手機行業方面，華為重返高端手機市場亦是利好信號，有助推動手機零件等相關產業鏈增長。

另外，雖然今年中資互聯網公司股價表現不濟，但一些基本面與盈利俱佳且「證明能夠提升股東回報」的公司跑贏同業。在明年「經濟復甦有感但挑戰持續」的環境下，一些資金有機會重投中資科網股以追求更高回報。他亦看好一些能打開歐美、東南亞等海外市場的電商，認為這些公司「可找到長期增長空間」。

新能源車減購置稅 小米有份 電動車方面，他預期明年內地新能源車銷量會增長21%，達到890萬輛，其所佔的市場份額亦會從今年的32%增至42%，期間市場的結構亦會發生一些變化，預期售價15萬至35萬元（人民幣‧下同）的中型車將會成為主力，小型、微型的電動車銷量可能會下滑。隨着新能源車補貼退場，加上消費者傾向更舒適的中型車，明年新能源車的平均售價亦可能會回升。

市場預期聯儲局明年下半年開始減息。 恒指年內走勢 凌子敬指港股成交偏低，資金或只炒作個別板塊。 美國聯邦基金利率走勢