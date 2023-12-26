致富智庫：制訂儲蓄目標 薪金預先規劃

不少人都意識到要將錢存起來以備不時之需，惟執行起來卻難過登天，專家就建議，大家應制訂明確的「儲蓄目標」，並且將薪金預先做好規劃，妥善利用每一分錢。

節約從固定開支入手 其中，日本理財大師橫山光昭，在其著作《90%的節約都會造成反效果》中就告誡大家，「節約要從固定的開支入手」。他提及，世上亦從來不缺商品，缺的只有你與我荷包內的金錢，而市面上有90%的節約方法，如大包裝購買、加入會員、免息分期、限期優惠等，其實乃「看似划算的陷阱」，同時家庭最大的漏財大洞，更有可能來自保險、保健食品、外出用膳及外賣，並直指保險是最可能令人存不了錢的項目，建議買保險前要先自行試算以免超額投保。

他反建議，大眾要學懂省對地方，首先是「不可以抱剩多少就存多少」的心態，要預先扣起一部分薪金才消費，比率可以是四分之一甚至更多，而剩下的約四分之三再按需要行事，例如餐飲開支、房租等消費佔在收入的70%，「隨便花」的消費則佔5%，對未來有幫助的投資（買書、考試、研討會參加費）則在25%。

建議月薪扣起四分一 至於有「日本公園之父」及「儲蓄之神」之稱的本多靜六，則通過自己的一套儲蓄和投資手法積累了數百億日圓的資產，無獨有隅，他都是極力主張「預扣四分之一存錢法」的人，建議大家將每個月薪金預先扣起四分之一，才去使用剩下的四分之三；他又提倡「經濟好的時候勤儉儲蓄，經濟不景氣的時候敢於投資，把握國家和時代發展大趨勢而行，選出潛力及優質股，並且謹守一個原則：「兩成就套利，翻倍就賣一半」。

此外，要有動力儲錢，一個明確的目標亦非常重要。皆因如果只是把儲錢當作一個模糊概念，沒有具體的目標，便很容易失去動力和紀律，所以大家不妨為自己訂下一個目標，例如是存夠買樓的首期、支付下一次旅行的費用或是建立一筆緊急預備金，便可更清楚明白存錢的真諦，更有動力堅持下去儲錢。