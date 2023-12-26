致富智庫：高通脹荷包縮 減買8樣嘢節流

全球各地高通脹困局揮之不去，連累民眾的「荷包愈儲愈窮」，購買力遭到蠶食。想避免上述問題，除了要坐言起行落實「開源節流」的傳統理財智慧，還要在一眾細節上入手，尤其是現今社會科技發達，一機在手全日24小時即可網購，加上社交平台湧現大量食、買、玩資訊，年輕人將錢花得一乾二淨簡直輕而易舉。此外，大家亦要審視自身有沒有理財壞習慣，釐清財務上的盲點，將錢用得其所。

年輕人多壞習慣 易使凸 事實上，有南韓網民早前就在當地知名論壇「theqoo」出帖，列舉時下年輕人8大壞習慣，包括是「對買一送一沒有抵抗力」、「嫌出勤麻煩轉叫的士」、「不自備雨傘，落雨就買遮」、「鍾意喝酒紓壓」、「愛用信用卡的分期付款」、「對銀行轉帳手續費無感覺」、「不會確認支出明確細節」以及「對生活沒有長遠計劃」。

本港方面，雖然坊間未見對此作熱烈討論，不過相關情況估計亦不遑多讓，可見錢總是存不下來總有其箇中原因，而日復日消費只會是一個無底深潭，跌入「月光族」之列。此外，大家應可留意8項令人「愈買愈窮」的東西，避免把錢花在非必要的開支上。

1.彩票 彩票的中獎機率非常低，據統計顯示，中六合彩頭獎的機率只是1,400萬分之一，日本理財專家午堂登紀雄曾經說過，買彩票這種不勞而獲的事，只是一種「妄想」，有錢人會用實際的行動創造財富，不是依靠運氣，更遑論下注時還要花費時間思考下注的類型與號碼，不只浪費金錢，也浪費時間。

2.廉價、不耐用物品 通脹盛行，往往造就10蚊、12蚊店逆市發圍，但要留意這類消費陷阱往往令民眾愈使愈勁，因廉價讓人覺得便宜沒負擔，卸下戒心購物，最後卻買了許多購物清單以外的商品回家。這些東西品質也反映在價格上，便宜但不耐用，少數怕長計，所以倒不如將錢集中花在實用又耐用的產品上。

3.令人上癮的零食、飲品 零食及飲品通常都含有高糖分、高熱量，但營養價值極低，所以不如將這些消費轉移到健康的天然食物上，不僅可以省錢，還能維持身體健康。

4.課金做會員、買套票 不少商戶為吸客，慫恿客人課金做會員，或預先買入為期一年以上的套票，並指做法較逐次收費划算，但消費者最後卻未必能將相關金額或預先購買的票券完全使用，因此在消費前務必要三思，避免掉進店家的「優惠」陷阱。

5.促銷活動 無論是實體店抑或網上購物，限時優惠、滿額免運費等促銷活動看似划算且省錢，但其實商家目的只是要消費者花掉更多的錢，變相添加了其他不必要的商品來湊夠消費金額。

6.已買但冇使用的服務 相信大家久不久都會做「大嘥鬼」，買入一些東西但最終並無使用，變相造成浪費，例如是部分訂閱服務或要付費的手機應用程式（APP），使用次數僅是一次起、兩次止，如果一個月被扣30元，那一年就少了360元，所以要檢查帳戶是不是有已經沒在使用的服務，解除訂閱、節省開支。

7.時下流行的商品、服裝 快時尚席捲全球，跟隨時尚與潮流的腳步，變得比以往更加容易，但也讓許多人養成浪費的習慣，一件衣服經常只穿兩、三次，就想再購入新衣，這種消費間接令人愈來愈窮，而且浪費的還有地球資源。

8.吸煙飲酒 吸煙飲酒「傷錢又傷身」，身體健康是成功人士達至富有的首要條件。數據顯示，全球賣煙最貴的國家是澳洲，一包售價為214港元；第二名為新西蘭，賣183港元；第3名的愛爾蘭為124港元；英國第4名，要112港元；至於香港一包香煙約80港元。煙民若然一日一包煙，每月已經花近2,500港元，金額非常高昂。