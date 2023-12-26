投資以外 富人關注5大話題

常說有錢人所想的與大眾不一樣，究竟今年富裕家族最關心甚麼話題？瑞士寶盛最新一份研究報告或可提供一些線索。

該機構與瑞士羅兵咸合作發布的2023年《瑞士寶盛家族晴雨表》顯示，家族需要面對日益加劇的複雜性，並且向專家尋求幫助來簡化問題。其調查諮詢了超過1,500名來自歐洲、亞洲、中東、非洲和美洲的內部和外部專家，旨在追蹤監測那些與富裕客戶合作，並為其提供建議的金融服務專家觀點變化。

研究結果顯示了4個重點。第一，過去幾年的「黑天鵝」事件增加全球家族的複雜性；第二，針對稅務、監管及政治穩定的討論更頻繁；第三，值得信賴的顧問提供國際性的專業知識有助簡化這一複雜性；第四，全球環境變得更複雜——地緣政治緊張局勢加劇，各國央行上調利率以遏制通脹，資產價格也調整。

本年度的《瑞士寶盛家族晴雨表》首次分地區來追蹤分析金融服務專家對於富裕家族的洞察。其中，在亞洲地區的調查發現：政治穩定是富裕家族的一大憂慮；亞洲家族對於與顧問討論家族財富相關話題的興趣最高；他們對於慈善事業的重視程度最高；似乎相對不太重視家族治理，也比較少參與房地產投資；第一筆大額投資規模在一萬至200萬美元之間，與中東和非洲地區類似，高於美洲和歐洲地區。

包括稅務監管政治穩定 瑞士寶盛指出，參與今年調查的專家透露，富裕家族主要討論和關注的話題並不局限於投資，還包括資產和財富結構相關的訊息，以及如何與顧問建立合作關係。儘管這些話題類別與去年相似，但是考慮到家族對於稅務、監管及政治穩定性變得更為重視，很明顯，這些家族正在尋求更多地與值得信賴的專家合作，以進行更完善的財富及家族治理規劃。

按重要性排序，專家們對投資以外的5大熱門話題如下：

1.「家族財富相關話題及與顧問合作」是個老生常談的話題。隨着家族走向國際化，家族事務自然變得更複雜，地緣政治持續帶來挑戰已成為常態。因此，富裕家族需更多專業建議，以應對局勢的複雜性，以及各種法律法規帶來的內在風險。

2.「稅收和監管」是排名第二的話題，熱度比2022年上升兩位。持續的政治環境不穩定及公共財政受壓，意味稅務和監管可能繼續出現變化。然而，這些調整需對每個國家的制度有深入了解，因此深諳各地專業知識至關重要。

3.「家族治理」是經久不衰的話題，並因富裕家族的跨世代繁衍而變得更重要。在一代人努力積累財富後，良好的治理有助將財產代代相傳。對家族章程、共同價值觀、教育、繼承甚至家族目標建立良好溝通，有助優秀的治理。

4.「政治穩定性」是今年全球排名第四的話題，排名略高於2022年的第五位。調查結果顯示，富裕家族在投資決策甚至整體財富結構方面，均比以往更多地考慮政治穩定性和地緣政治因素。

5.「慈善」仍位居第五名，與2022年相同。透過推動符合家族價值觀的慈善事業，可促進國際大家族不同分支和世代之間的凝聚力。更重要是，讓下一代從小參與其中，可培養他們的自豪感、責任感和對家族價值觀的認同感。

2023年的調查證實，全球家族再次面臨一個更不可預測的全球局勢，更大的不穩定性似乎成為常態，而「黑天鵝」事件屢屢發生。要保存遺產，尤其是家族財富和理念，這一切在當今形勢下變得更困難。

專家籲長線審慎規劃 瑞士寶盛總結，長期地進行審慎的規劃和架構調整，比以往任何時候都更重要。要達成這目標並不能一蹴而就，這過程需整個家族持續付出。然而，如果處理得當，這趟旅程將帶來大量機遇，甚至可推動家族內部凝聚力提升。