農夫山泉鍾睒睒續膺中國首富

2023福布斯中國內地富豪榜

百大身家縮至6.9萬億 《福布斯》11月公布的中國內地富豪榜提到，今年中國百大富豪總身家縮水1%，由9,071億美元（約7.07萬億港元）減少至8,950億美元（約6.98萬億港元）。

其中，樽裝水大亨鍾睒睒淨資產按年少22億美元，至601億美元，佔榜上富豪財富總額的6.71%。至於鍾氏身家下跌，究其原因，不外乎是其所持有、於上交所上市的疫苗研發公司萬泰生物股價急挫所致，幸而另一飲品企業農夫山泉上半年仍然按年多賺25%至57.75億元人民幣，帶動股價年內表現猶如「定海神針」，才抵銷了鍾氏身家大縮水的問題。

位居第二的抖音母公司字節跳動創始人張一鳴，財富最新則為434億美元，較2022年下跌61億美元，亦是10大富豪中身家縮水最勁。

至於動力電池界「一哥」寧德時代創始人曾毓群今年則跌出三甲，降至第6位，身家由289億美元下滑至258億美元，回顧寧德時代年內股價走勢，則由383元人民幣跌至上周五的157.54元人民幣。

其中最受外界關注的，是碧桂園董事局主席楊惠妍及其家人財富變化，排名瀕臨跌出百大富豪榜，由去年的第69位急降至93位，最新淨資產跌至36億美元，去年則為49.1億美元。碧桂園上半年業績顯示，該企12個月內到期的債務達1,087億元人民幣（約149億美元），惟持有現金和現金等價物僅1,011億元人民幣，換言之，就算楊氏希望傾家蕩產拯救碧桂園，該企仍要面對撲錢還債的現實。