產經

農夫山泉鍾睒睒續膺中國首富

2023福布斯中國內地富豪榜 2023福布斯中國內地富豪榜
2023福布斯中國內地富豪榜
2023年將屆尾聲，回望過去一年，內地經濟的復常步伐陰晴不定，內房科企困局尚未止息，今年的富豪排位或多或少反映了內地經濟實況。《福布斯》早前發表的2023中國內地富豪榜顯示，農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒連續3年成為中國首富，以601億美元（約4,687億港元）淨資產稱冠，字節跳動創始人張一鳴則連續兩年屈居亞軍。至於第3名之爭，最新由上市中概股拼多多創始人黃崢取代寧德時代創始人曾毓群，是事隔兩年再現變化。
百大身家縮至6.9萬億
《福布斯》11月公布的中國內地富豪榜提到，今年中國百大富豪總身家縮水1%，由9,071億美元（約7.07萬億港元）減少至8,950億美元（約6.98萬億港元）。
其中，樽裝水大亨鍾睒睒淨資產按年少22億美元，至601億美元，佔榜上富豪財富總額的6.71%。至於鍾氏身家下跌，究其原因，不外乎是其所持有、於上交所上市的疫苗研發公司萬泰生物股價急挫所致，幸而另一飲品企業農夫山泉上半年仍然按年多賺25%至57.75億元人民幣，帶動股價年內表現猶如「定海神針」，才抵銷了鍾氏身家大縮水的問題。
位居第二的抖音母公司字節跳動創始人張一鳴，財富最新則為434億美元，較2022年下跌61億美元，亦是10大富豪中身家縮水最勁。
拼多多黃崢財富漲近倍
反之，拼多多創始人黃崢成為今年內地消費降級潮的大贏家，財富按年大漲95%，達362億美元，排名更由去年的第9位躍升至第3位。此外，有指拼多多旗下快時尚購物平台Temu近月在海外火速冒起，其中美國用戶佔全球比例達41%，備受消費者追捧，風頭直逼美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）。排名第4位的騰訊(00700)主席馬化騰及第7位的阿里巴巴(09988)創始人馬雲，今年淨資產則分別回升87億美元及45億美元，至321億美元及251億美元。
內房企業舵手排名暴跌
另要留意的是，今年內地全方位推動新能源車銷售力谷內需，「造車新勢力」之一的理想(02015)創始人李想以74億美元的淨資產，重返富豪榜，排第34位。同時，比亞迪(01211)創始人王傳福及吉利汽車(00175)主席李書福今年亦齊齊打入10強之列，分別排第9及第10位，惟身家按年變動不大。
至於動力電池界「一哥」寧德時代創始人曾毓群今年則跌出三甲，降至第6位，身家由289億美元下滑至258億美元，回顧寧德時代年內股價走勢，則由383元人民幣跌至上周五的157.54元人民幣。
除了10大富豪，內地房地產大亨的排位同樣受矚目。內地2020年起實施「三條紅線」政策，要求內房企業控制負債規模，這3年多來，由負債逾兩萬億元人民幣的中國恒大(03333)以至昔日藍籌巨企碧桂園(02007)均身陷險境，違約與否足以影響企業前景，連帶相關企業舵手的身家急劇蒸發，可謂「屋漏偏逢連夜雨」。
其中最受外界關注的，是碧桂園董事局主席楊惠妍及其家人財富變化，排名瀕臨跌出百大富豪榜，由去年的第69位急降至93位，最新淨資產跌至36億美元，去年則為49.1億美元。碧桂園上半年業績顯示，該企12個月內到期的債務達1,087億元人民幣（約149億美元），惟持有現金和現金等價物僅1,011億元人民幣，換言之，就算楊氏希望傾家蕩產拯救碧桂園，該企仍要面對撲錢還債的現實。
至於建立內地首家頂級商務會所「長安俱樂部」的富華國際集團主席陳麗華及其家人，則以46億美元排第70位。另榜內排名最高的內房富豪是龍湖(00960)戰略發展顧問吳亞軍，位居第45位，淨資產則去年的71億美元下跌至67億美元。
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