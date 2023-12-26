農夫山泉鍾睒睒續膺中國首富
2023年將屆尾聲，回望過去一年，內地經濟的復常步伐陰晴不定，內房科企困局尚未止息，今年的富豪排位或多或少反映了內地經濟實況。《福布斯》早前發表的2023中國內地富豪榜顯示，農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒連續3年成為中國首富，以601億美元（約4,687億港元）淨資產稱冠，字節跳動創始人張一鳴則連續兩年屈居亞軍。至於第3名之爭，最新由上市中概股拼多多創始人黃崢取代寧德時代創始人曾毓群，是事隔兩年再現變化。
百大身家縮至6.9萬億
《福布斯》11月公布的中國內地富豪榜提到，今年中國百大富豪總身家縮水1%，由9,071億美元（約7.07萬億港元）減少至8,950億美元（約6.98萬億港元）。
其中，樽裝水大亨鍾睒睒淨資產按年少22億美元，至601億美元，佔榜上富豪財富總額的6.71%。至於鍾氏身家下跌，究其原因，不外乎是其所持有、於上交所上市的疫苗研發公司萬泰生物股價急挫所致，幸而另一飲品企業農夫山泉上半年仍然按年多賺25%至57.75億元人民幣，帶動股價年內表現猶如「定海神針」，才抵銷了鍾氏身家大縮水的問題。
位居第二的抖音母公司字節跳動創始人張一鳴，財富最新則為434億美元，較2022年下跌61億美元，亦是10大富豪中身家縮水最勁。
拼多多黃崢財富漲近倍
內房企業舵手排名暴跌
至於動力電池界「一哥」寧德時代創始人曾毓群今年則跌出三甲，降至第6位，身家由289億美元下滑至258億美元，回顧寧德時代年內股價走勢，則由383元人民幣跌至上周五的157.54元人民幣。
其中最受外界關注的，是碧桂園董事局主席楊惠妍及其家人財富變化，排名瀕臨跌出百大富豪榜，由去年的第69位急降至93位，最新淨資產跌至36億美元，去年則為49.1億美元。碧桂園上半年業績顯示，該企12個月內到期的債務達1,087億元人民幣（約149億美元），惟持有現金和現金等價物僅1,011億元人民幣，換言之，就算楊氏希望傾家蕩產拯救碧桂園，該企仍要面對撲錢還債的現實。
至於建立內地首家頂級商務會所「長安俱樂部」的富華國際集團主席陳麗華及其家人，則以46億美元排第70位。另榜內排名最高的內房富豪是龍湖(00960)戰略發展顧問吳亞軍，位居第45位，淨資產則去年的71億美元下跌至67億美元。
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