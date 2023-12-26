回顧與展望：全球10大富豪 科技大亨最多

微軟 蓋茨

馬斯克擁近兩萬億稱冠 今年是全球疫後復常的一年，但在美息高企、地緣政治局勢緊張下，全球富豪的財富亦出現較大波動。《福布斯》實時全球富豪排行榜顯示，全球10大富豪再度由美國科企創始人佔大多數，而去年打入10大的新興市場富豪已被擠出榜外。

截至12月24日，全球首富是馬斯克（Elon Musk），坐擁2,542億美元（約1.98萬億港元）財富，其財富來源來自電動車龍頭特斯拉（Tesla）以及美國太空探索科技公司SpaceX。現時他不僅是這兩間公司的行政總裁（CEO），亦掌舵社交平台X（前稱Twitter），並於今年7月宣布成立新的人工智能（AI）公司X.AI，可謂動作多多。

不過，要數最能成為普羅大眾茶餘飯後話題的是馬斯克在今年6月，邀約Facebook創始人、母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）來一場綜合格鬥（MMA）比賽，但賽期與比賽詳情遲遲未定，及後雙方互批態度不認真兼諸多藉口，加上早前朱克伯格因訓練時意外受傷，須接受手術，令大家期待已久的科技大亨擂台格鬥基本告吹。

當然，如果只是比較身家，朱克伯格並不是馬斯克的對手，前者最新的財富有1,251億美元，排全球第5位，不及馬斯克身家的一半。

LVMH伯納德跌落第二 至於被譽為歐洲奢侈品大王、法國奢侈品巨頭LVMH創始人伯納德及家族（Bernard Arnault & family）最新的身家有2,012億美元，屈居全球富豪榜第二，未能連續兩年拿下全球首富寶座。中國經濟疲弱抑制奢侈品的需求，拖累LVMH股價表現，成為伯納德及家族身家蒸發一截的主因。此外，據報伯納德因涉嫌與俄羅斯富商薩基索夫（Nikolai Sarkisov）有金錢往來，近日遭法國巴黎檢察院調查，事件其後的發展，或會為LVMH股價以及伯納德的財富帶來影響。

亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）排富豪榜第三位，財富1,757億美元。早前他透露，自己將由美國西雅圖搬到邁阿密居住，因該地距離其父母更近，又與其太空探索公司Blue Origin LLC更近。西雅圖是貝索斯的發迹地，他在當地創立亞馬遜，而且在當地生活的時間比別的地方都長，故留下了很多美好回憶，作出搬家的決定夾雜了很多感情。未知今次喬遷之喜的重大決定，會否讓他的財富往後更上一層樓？

朱仔最後生 股神最年長 全球10大富豪中，以39歲的朱克伯格最為年輕，最年長則是93歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett），後者以1,186億美元的財富排第8位。巴菲特旗下投資旗艦巴郡儘管在第三季錄得虧損，但他早着先機部署日股，間接提振整個日本股市的情緒，並帶動日股升上多年高位，足以成為今年代表作，稱得上「薑愈老愈辣」。

可惜在11月時，巴菲特的多年戰友、被譽為「股神軍師」的巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）在美國加州離世，終年99歲。巴菲特發表聲明讚揚芒格貢獻，指沒有對方的靈感、睿智及參與，巴郡不可能取得今天的成就。

排全球富豪榜第6位的微軟創始人蓋茨（Bill Gates）就成為美國年輕人最佳財富偶像。一項調查顯示，問及美國大學生心目中最崇拜的財務成功人士時，有高達50%受訪者選擇了蓋茨最能體現經濟影響力的人物，壓過了緊隨其後的貝索斯和馬斯克。

微軟前CEO保曼打工上位 另外，值得一提的是微軟前行政總裁保曼（Steve Ballmer）今年的財富也在快速攀升，增速更快過蓋茨，箇中原因是市場認為保曼離開微軟後仍持有公司大量股份，隨着今年ChatGPT火熱提振了微軟股價，其財富也隨之激增。而與貝索斯、馬斯克等人截然不同的是，保曼的財富並不是透過創業成功累積的，而是從微軟的「打工仔」做起，由「打工」至全球富豪榜的第10位。

其他打入全球10大富豪榜的，還包括軟件公司甲骨文（Oracle）創始人埃利森（Larry Ellison）、Google創始人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin）。

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