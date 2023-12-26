雙幣雙股IPO料再現

港幣人民幣雙櫃台自今年6月下旬出台以來運作順暢，有業界人士預期，在人民幣進一步國際化，加上香港作為最大離岸人民幣中心，新股市場明年將重新出現雙幣雙股新股，即企業同時發行以港元及人民幣計價股份。

聯交所早於2010年設立機制，允許以單幣單股或雙幣雙股模式發行及交易人民幣證券。有從事新股工作的會計師指出，雖然雙幣新股並非新事物，但二級市場人民幣股份交投疏落，故一直未有成為主流。

人幣計價股份成交趨活躍 他又指，隨着聯交所推行港幣人民幣雙櫃台，並引入莊家制度，改善了市場的流動性，而且發行人需要的額外工作並不多，「只是多一兩份文件」，企業現時有更大誘因發行人民幣計價股票。

有投資銀行界人士坦言，暫時未收到有客戶要求以雙幣雙股發行新股，但認同在雙櫃台推出後，人民幣計價股份成交漸見活躍，不排除未來會有公司選擇以此模式上市，惟相信不會是多數。

回顧今年港幣人民幣雙櫃台的一股雙幣模式，至今有24隻雙櫃台證券。截至上周五，合共成交額3.27億元人民幣，較推出首日約1.6億元人民幣成交額增加1.04倍。