港新股集資明年望返5甲

2023僅70宗上市跌22% 籌467億縮逾半 受環球息口高企、地緣政治局勢緊張等多重夾擊，港股持續弱勢，連帶新股融資活動亦無運行，集資金額更跌落第6位，但市場普遍預期2024年本港資本市場或受惠內地經濟復甦、美國掉頭減息等利好因素，預期明年集資額將會反彈，有望重返全球新股集資額五甲位置。

據本報統計，2023年共有70家公司新上市，按年跌22.22%；集資額僅467.55億元，按年減少55.3%，雙雙創過去20年來新低。以集資額計，不單輸內地及美國的交易所，更跑輸印度。

有會計師解釋，期內港股估值跌至9倍，新股的估值因而受影響，而大型新股亦因而推遲上市，令期內缺乏大型集資的公司，反而印度市場正值超步階段，當地又多新經濟企業，獲資金青睞，故此表現較好。

珍酒李渡籌53億最多 不過，該會計師強調，香港作為中西方的超級聯繫人，而且資金自由流通，其集資功能仍然有優勢。儘管新興市場發展加快，但香港依然是國際的金融中心，只要這地位一日不變，仍然會有客來。

自聯交所於2018年進行上市改革，容許「同股不同權」企業及尚未有盈利的生物科技公司來港上市，以及海外公司在本港作第二上市，加上當時市場處於低息環境，利好新經濟企業的估值，及後數年本港新股市場一直由新經濟行業公司支持。時移世易，隨着環球經濟因新冠疫情而下行，各主要央行轉向緊縮貨幣政策，市場極速「收水」，新經濟企業估值大受打擊。

36%招股價下限定價 即使在估值低迷的環境下，新股定價偏審慎。按已上市的68隻新股計，有36.76%新股以招股價下限定價，22.05%定價低於招股價中間價，僅8.82%以上限定價，而高於招股價中間價的亦只得5.88%。

不過，首日表現跑贏去年，今年平均上市首日回報按年升2.2個百分點，至8.07%。但若以首日升幅王計，則是過去數年最弱表現。

展望2024年，市場參與者估計，香港新股集資額今年已見底，明年全年金額預測介乎500億至1,000億元，期望可以重返全球新股集資額五甲位置之內。

近20年香港新股市場表現 最近5年新股王者 珍酒李渡成為2023年的新股集資王。右為董事長吳向東。