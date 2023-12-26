民營內房屢爆爛攤子 融創境外債重組成功

恒大下月終極清盤聆訊 早於去年6月在港遭入稟提出清盤呈請的恒大，直至今年7月中才公布遲來多時的2021年及2022年度業績，累計虧損高達5,819.49億元（人民幣‧下同），把上市以來年度的所有盈利1,570.72億元「嘔凸」之餘，打破香港上市公司的紀錄應沒有懸念；再到8月在除牌「死線」前宣布履行復牌指引，並趕發2023年上半年業績，過去兩年半累計虧損規模已升至逾6,149億元，6月底止負債總額達2.38萬億元，淨負債增至6,442.03億元，意味資不抵債幅度按半年計進一步惡化。

即使恒大在8月曾就旗下美元債券向美國法院申請承認香港和英屬維爾群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協議安排，看似按計劃正常推進債務重組，不料在9月底該企就迎來更沉重的連環打擊，不但「臨門一腳」取消境外債權人會議、自揭旗下主要附屬恒大地產被立案調查，連創始人許家印也因涉違法而遭採取強制措施。

一代內房巨擘如風中殘燭，最終遭香港高等法院於10月底發出最後通牒，在12月初再次進行清盤呈請聆訊時，突獲呈請人「放生」稱不打算反對恒大申請聆訊延期，法院應恒大一方要求再度押後清盤聆訊至2024年1月29日。

房企違約風險未解 連累內銀及地方債 愈爆愈多的房企債彈至今已蔓延至內銀不良貸、資管機構產品未如期兌付及地方政府融資平台（LGFV）財務缺口加劇等風險，惟內地政府對房地產資金鏈危機仍苦無對策。

連美資大行高盛亦曾於7月呼籲沽售數家內銀股，即使該行旋即對外澄清沒有「渲染悲觀情緒」，但其他外媒至今仍猜疑內銀明年可能就陷困房企不良貸款需額外撥備890億美元（逾6,300億元人民幣），又推斷民營資管中植集團投資房地產掛鈎的產品失利而「爆煲」，投資者損失以千億元人民幣計等。

暴露地方政府財政缺口 更甚是，隨着開發商放棄土地儲備擴張的商業模式後，急速暴露地方政府財政收入依賴賣地的嚴重程度，LGFV債務償付失衡。內媒在年內陸續揭示貴州、天津、廣東等城市因財政枯竭導致公務員遭欠薪或減薪的消息，迫使人民銀行行長潘功勝面對多國央行代表和金融業界時，亦要特意解說地方債問題紓緩的情況。

民營內房銷售跌跌不休