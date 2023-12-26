振興A股 吸引外資回流成關鍵

2023年初至今A股市場先揚後抑，由2月全面實行股票發行註冊制展開升浪，滬綜指衝上5月的3,418點高峰，但後勁不繼，甚至引來7月底中央政治局會議罕見提出「活躍資本市場」，中證監隨即於8月連環發功，預告下調證券交易經手費，同月底更施展多招齊發，包括降低孖展保證金要求、階段性收緊新股上市及監管股票減持制度等，與中國財政部相隔近15年再調低內地證券交易印花稅聯手救市。不過，外資回A動力大不如前，眼見人民幣匯價回穩之際，當局趁機加速穩外資力挽狂瀾。

財政部數據顯示，今年首11個月來自證券交易印花稅收入約1,697億元（人民幣‧下同），按年降33.44%，反映新政減稅的影響正在顯現。惟提振A股還須着眼長遠改革，因中證監表明「沒有相對穩定的市場環境，活躍市場、提振信心也就無從談起」。

匯金時隔8年再掃貨托市 因此，監管機制積極加大中長期資金入市安排，以至研適當延長A股交易時間等，又不惜撥出更多「國家隊」資金為A股維穩。市傳內地在10月開始考慮設立一個由政府支持的平準基金（或稱作穩定基金），規模數千億元，被視為財政部旗下中央匯金公司罕有10月兩度入市又一托市大招。匯金在10月先後增持4大國有銀行A股、買入交易型開放式指數基金（ETF），「國家隊」掃貨撐市對上一次已是2015年股災，今次更表明未來將繼續增持。

不過，如投行中金公司所言，A股展望若以中長期而言，當局對外策略仍將是市場關注重點之一，且資本市場資金供給端的中長期改革舉措，包括長期資金入市、投資者結構機構化、對外開放等才是關鍵。今年9月，據報中國監管部門正考慮提高境外投資者對部分行業A股的持股比例上限，與今年截至10月底止北向資金淨流入A股規模僅錄584億元息息相關。

考慮到穩增長政策發力可望改善經濟預期、美國聯儲局升息漸緩、中美互動增多，中金研究認為北上資金可望從近期淨流出逐步重新轉為淨流入，長期來看，外資在A股的配置比例將有明顯提升空間。

儘管如此，坊間認為吸引外資另一要素在於人民幣匯價，隨時帶動人民幣計價的內地資產華麗轉身，有助吸引龐大外資回流。事實上，人民幣兌每美元在7.3附近橫行數月後，11月下旬起官方中間價明顯轉強引導下大幅升值，11月以來強勢反彈逾2%，此前外資已早着先機，在10月境外機構增持銀行間債券。安本標準投資管理亞洲固定收益投資總監Edmund Goh表示，預計未來幾個月外資會繼續小幅買入中國債券。