華經濟放緩 勢加料救市

穆迪年尾突襲降評 明年GDP恐難「保五」 作為世界主要經濟引擎之一的中國內地踏入後疫情時代，經濟未見一飛沖天。官方就此多番解釋乃持續轉型升級、產業結構調整所致，但外部壓力較大、國內需求不足的說法依舊牢不可破，甚至成為外媒年內不斷抽秤中國崛起逆轉的一大痛腳。不過，既然內地領導人10年來首次親身前往中國人民銀行考察調研，不少大行估計人行持續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節支持力度的好戲還在明年初，惟2024年經濟增速進一步放緩的預期，幾乎已成市場共識。

接近年底之際，內地在短短不足一個月祭出多項財政及貨幣政策刺激措施，包括增發一萬億元（人民幣•下同）國債、罕有提高赤字至3.8%、提前下達地方新債限額、超額續期操作1.45萬億元的一年期中期借貸便利（MLF），加上中央經濟工作會議強調加快「三大工程」，甚至曾傳出豪擲一萬億元低成本資金撐樓市等，3個萬億元的穩經濟組合差不多成形。

高盛籲加大財政刺激 今年內地經濟增長最終會否由2010年的10.6%，回落至官方目標的5%左右增長，仍屬未知數。雖然官方多次指出順利達標幾無懸念，且自11月以來，國際貨幣基金組織（IMF）及滙豐等外資大行及國際機構已出手調高今年國內生產總值（GDP）增長預測，明年GDP增長預測又同時獲IMF、滙豐以至高盛調高，但最新預測只有4.6%、4.9%及4.8%，意味明年增速較今年預測仍要放緩。

高盛亞太區首席經濟學家迪安竹於11月下旬曾在一個論壇上提示，為了避免明年經濟大幅放緩，內地政策必須非常給力。如果明年有更好的政策來支持經濟復甦，將會看到內地經濟更強勁的增長。本月中旬舉行的中央經濟工作會議確定了2024年宏觀政策支持基調，市場預計政府會再次將2024年經濟增長目標設定在5%左右，但瑞銀認為實現這目標有一定難度，故維持對2024年中國GDP增速將放緩至4.4%的預測。

大華銀行亦發表報告指，中經會重申明年財政和貨幣政策支持，但預計不會採取激進的寬鬆政策，因此該行估計明年首季一年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）由現時的3.45厘和4.2厘，進一步下調至3.35厘及4.1厘後，將會企穩至明年第四季，以反映政策制訂者對支持信用擴大持更審慎的態度。

恐面臨再被降級風險 國際評級機構穆迪更在年底突襲，直接以財政刺激支持地方政府，以及房地產行業的螺旋式下滑正對經濟前景構成下行風險為由，在12月開局不久將中國的主權信貸評級展望由「穩定」降至「負面」，雖然評級維持在「A1」，但展望下調至「負面」，意味中國面臨再被降級風險。該機構料明、後兩年內地經濟增長均為4%，2026至2030年平均僅增3.8%，迅即引來外界對內地經濟前景的戒心。

即使中國財政部迅速反擊，強調「穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的」，但世界銀行仍認為，房地產行業和外部需求的持續疲弱會給內地短期增長前景蒙上陰影，最新預測明、後兩年GDP增長分別為4.5%及4.3%，不僅反映了短期阻力，也反映了日益增加的結構性制約，包括債務水平過高、人口老化和持續的經濟失衡。

2024年中國GDP預測 內地CPI走勢 滬綜指近年表現