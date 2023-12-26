日央行肯定幣策正常化好處

中國貨幣政策持續寬鬆，其經濟「反面教材」日本卻漸入佳境，市場愈益注視其幣策何時正常化。日本央行行長植田和男昨日於今年最後一次有預告的公開講話中肯定幣策正常化的好處，尤其是「為日後經濟再下行預留空間……可提高經濟的穩定性，非常有利企業能夠制訂經營計劃。」

植田未肯就何時「收水」鬆口，「必須指出」仍不太確定通脹目標能夠持續實現，但對「輸入性通脹降溫會令工資和物價再被點穴」表示異議。

日經微揚 銀行股獲看好 他說︰「在我看來，現時正是期待脫離低通脹、工資與物價形成（互相推高）良性循環的時候……不但因為有政府的經濟刺激政策和日央行維持銀根寬鬆，還有需求得到支撐……高齡勞動人口的供應增長正在減慢。」

日本股市昨日靠穩，早段曾升0.74%，收市升0.26%，收報33,254點。瑞銀住友信託財富管理投資總監青木大樹的日經指數明年目標為35,000點，波幅31,000至36,000點，關注加薪潮擴至中小企，如是者內需消費將得到很大提振。他續指，美國經濟有望「軟着陸」，預料減息兩次，市場愈益注視日央行結束負利率有利銀行股。

4日車企338億投資泰國 面對中國同業四出海外設廠，日本車廠亦不執輸，泰國政府發言人稱，豐田及本田各自在泰國投資500億泰銖設廠，五十鈴及三菱則分別斥300億泰銖及200億泰銖，即4企將合共向泰國進貢折合338億港元的外商投資。