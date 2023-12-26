專家估Vision Pro明年出貨50萬部

Vision Pro是明年Apple重點產品。

著名科技行業分析員、天風國際證券分析師郭明錤發表「2024年消費電子產業3大關鍵投資趨勢」。他指出，Android手機的庫存回補即將於下月結束；蘋果公司（Apple Inc.）的頭戴式混合實現（MR）裝置Vision Pro預計全年出貨量達50萬部；人工智能（AI）裝置將會成為未來數年手機、電腦換機需求的關鍵。

關注Android機補庫存快完 郭明錤指出，華為於8月底推出旗艦手機Mate 60 Pro後，因需求優於預期故增加採購零件，導致全行業都需要跟搶零件，推升了庫存回補的力度。惟他同時警告，他與市場普遍樂觀看待明年Android手機需求的看法略有不同，建議關注庫存回補結束後的需求是否真的有所改善，這將會影響到上游半導體與AI手機相關股票的交易氣氛。

他亦相當關注Apple推出的混合實境頭戴式裝置Vision Pro。該產品目前已經量產，料將於明年1月首周開始大量出貨，若用戶對產品反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識，乃至相關供應鏈企業之股價。

AI裝置成手機股催化劑 最後他又提到AI相關的概念，認為來自不同企業的AI裝置相關資訊，均可能有利短期交易氣氛，但只有作業系統才是真正主導AI裝置產業基本面的核心。投資機會來自新裝置主流規格所創造的使用者體驗之驗證與其帶動的規格升級，可以預期商家會把AI作為宣傳重點，故2024年所有的電子產品展會，均有可能出現廠商股價的催化劑。