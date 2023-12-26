英特爾傳獲聯電轉讓晶片關鍵技術

美國積極爭取重振其半導體產業，一眾美國晶片企業近期先後在全球範圍內取得各方面的進展，近期意氣風發的英特爾（Intel）據報從台灣的聯華電子手上獲取一項關鍵技術的轉讓，拿下了聯電設計的ARM架構12納米製程技術，亦可視為由美國發起的晶片四方聯盟（美、韓、日、台）發揮作用的里程碑。

事實上，英特爾不久前才收到荷蘭ASML推出、全球最先進的極紫外光（EUV）光刻機，使得其在硬件上遙遙領先其他競爭對手。而今次聯電的技術轉讓，則是英特爾在技術軟件上的一大勝利。

美光與晉華達成和解 英特爾主導的x86架構雖然統治了個人電腦（PC）中央處理器（CPU）晶片市場，但由於耗能高的特點而受到諸多限制，因而手機及平板電腦都是以ARM架構的CPU為主。分析指出，英特爾透過收購技術的方式補足其舊有技術的弱點，可以避免花費太多精力改善此前數代舊架構技術，並將資源專注推進最先進技術，從而追趕甚至超越台積電、三星等同樣在開發頂尖技術的競爭對手。

另邊廂，遭中國制裁的美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron）表示，其與中國企業福建晉華的專利糾紛已達成和解，雙方在全球範圍內結束所有訴訟，惟未有透露更多有關和解方案的細節。分析將此事解讀為「美光正在努力地修復與中國政府的關係」，試圖重新打通中國市場。

翻查資料，2017年12月，美光於美國加州聯邦法庭起訴福建晉華和聯電，稱聯電透過美光台灣員工竊取其知識產權，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）的關鍵技術，並交付福建晉華。不久之後，福建晉華亦在2018年1月，針對美光一系列在華銷售的產品侵權，對美光提起訴訟，請求判令美光立即停止侵犯晉華專利的行為，索賠1.96億元人民幣。