人幣官價過強 企業承壓

內地債息持續下滑，其與同年期美國債息之間的差距已較10月份收窄約半，但綜觀全年，中國人民銀行為遏抑人民幣跌勢承受不小壓力。外媒統計顯示，該行今年定的人民幣中間值平均較市價高398點子，遠超2022年的120點子，或2021年僅17點子，更被指對上市公司業績帶來意想不到的影響。

傳有出口商改用市場價 事緣上市公司按財政部指引採用中間價把外幣資產折算成人民幣，一個比市價高的人民幣匯率，折算出來的人民幣銀碼小於用市價折算。以上海上市的惠而浦（中國）為例，上季從外匯相關資產及對沖錄得約3,145萬元（人民幣‧下同）的未變現虧損，採用較平的即市價則只有約310萬元。

要分析一家企業的營運表現，理應要撇除匯兌變動來衡量，惠而浦（中國）今年首3季收入明顯受家電需求減弱影響而下滑，但毛利率仍按年擴闊近4個百分點，造就公司虧轉盈；分析亦相信，匯兌盈虧之事不足以令人行改變中間價作為匯率調控的手段。然而，消息指，一家廣東南部的上市出口商擬改用即市匯率來折算外匯，以免扭曲。

另邊廂，俄羅斯央行行長納比烏林娜稱，預料俄國遭受更多制裁，坦言許多俄企仍被跨境支付困擾，長期融資也是很大挑戰，但同時認為，俄企逐漸適應國家被制裁，俄國經濟進展不錯，對建立一套新的金融體系感到樂觀。

人民幣中間價走勢