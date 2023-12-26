中央急補鑊 遊戲A股聖誕仍冧檔

監管罕出口術穩民心 遊戲工委罕有就單月版號審批結果開腔，大吹暖風，強調今次「涵蓋的遊戲企業範圍更廣……有力展示了主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度」，並指今年977款國產網絡遊戲獲發版號，高於2021年的672款和2022年的468款，反映「版號政策的穩定性逐步增強，遊戲市場回升明顯。」

文章續稱，「如今遊戲企業更多地將精力放在市場探索、模式創新、自研創新和科技創新等方面，並積極開拓海外市場。伴隨着版號的『常態化+大力度』獲批節奏，遊戲的精品化正日益成為企業高質量發展的主流趨勢」，還勉勵他們「促進文化繁榮發展，建設文化強國」。

人行單日淨投放2870億 然而，版號獲批尚要面對「課金」隨時受限。就算當局再放風「有得傾」，且上周五騰訊美國預託證券（ADR）較香港收市價反彈近4%，A股的遊戲股周一繼續捱沽，深圳掛牌的巨人網絡及愷英網絡甫開市即再冧約一成停板，三七互娛及游族網絡分別插7.87%及6.11%，完美世界跌4.92%。

滬深股市行業分布較廣，不像港股被騰訊和網易拖冧，A股昨日大致靠穩，滬綜指曾跌0.37%，低見2,903點，收市升0.14%，報2,918點；深成指及深圳創業板指數分別反覆升0.38%及0.31%收市。滬深股通暫停下，兩市總成交額約6,081億元（人民幣‧下同）。中國人民銀行昨開展3,810億元7天期和900億元14天期逆回購，中標利率分別維持1.8厘及1.95厘，計及到期的1,840億元，單日淨投放2,870億元。

長債息破底 商銀降存息 遊戲股續瀉反映市場缺乏信心之際，30年期中國國債孳息率周一觸及2.825厘的多年新低，跌0.031厘。內地德邦證券分析機構投資者近日超長債交易行為，指淨買入最多的是保險公司，基金和券商亦不少，不排除他們預期息口續跌，提前為「資產荒」做準備。華泰證券的12月債市調查亦顯示，現時投資者更波段操作和品種選擇，偏好債券與黃金多於股票，踏入新年非銀行機構缺乏資產選擇的問題或顯現。

國產網絡遊戲版號批出數量 中國30年期國債孳息率