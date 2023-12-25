7大建議助父母灌輸良好習慣

培養兒童的理財觀念是一個重要的教育任務，以下是一些建議來幫助父母教導孩子良好的理財習慣。

【與孩子討論金錢價值】 經常說明金錢的重要性和價值觀，讓孩子明白金錢是通過工作和努力得來的，並且需要明智地使用。常聽到朋友說起，孩子見大人在銀行櫃員機提款時，以為鈔票就是這樣垂手可得，而忽略了家長要經過辛勤工作，才會有收入可以從櫃員機中提取。所以家長可以多與孩子分享自己的工作，如何賺取金錢。情況許可的話，不妨帶孩子到自己工作的地方，讓他們了解「錢從何來」。如果有家人、朋友經營商店，可以讓孩子親身參與一些簡單工作，明白「勞動與成果」的真締。

【設定目標和儲蓄計劃】 幫助孩子設定短期和長期目標，例如購買特定的玩具或者實現一些計劃。家長可以鼓勵孩子定期儲起部分零用錢，可讓他們感受到積少成多的威力。至於每年一次的「重大收入」──利是錢，家長可以幫助孩子「計數」，欲望，餘額就是好好放進「小金庫」，充實自己的儲蓄戶口。

【多用途規劃零用錢】 給予孩子一定的零用錢，並設定一些基本的支出和儲蓄要求。教導他們如何分配零用錢，例如一部分用作儲蓄；一部分用於購買自己喜歡的東西；一部分用於與親友分享，例如送禮物；一部分用於慈善捐款，回饋社會等。

【購物格價助建正確價值觀念】 帶領孩子一起購物時，教導他們比較價格和產品的品質，讓他們明白價值觀念和選擇的重要性。家長亦要讓孩子明白，「最貴的東西並不一定最好」。例如買玩具，我們應該買「最想玩、最好玩」的，而不是玩具店裏最貴的一件。至於購買生活用品時，亦要讓孩子參考「性價比」，如果用更高的價錢，買了超出自身需要的物件，就是浪費的行為。

【為子女開設儲蓄帳戶】 幫助孩子開設儲蓄帳戶，教導他們如何存錢和管理帳戶。讓他們親自體驗存錢和利息的增長。另外，家長可以跟孩子作一些協定，鼓勵孩子有耐性及紀律地儲蓄，不會「今日儲五百，明日使一千」半途而廢。家長可以跟孩子約定，在儲蓄期滿取得利息時，讓他運用利息去買一些喜歡的東西，家長可以適量地作出補貼。一來可以讓孩子有一個儲蓄及理財目標，亦實實在在地讓他們感受到正確理財可以得到的回報。

【以身作則 善用教育資源】 作為父母，成為良好的理財榜樣，自己也要有良好的理財習慣。如果自己每月都「碌爆卡」，又如何說服孩子儲錢呢。另外，希望孩子知慳識儉，家長在生活細節中也要展現節儉慳家、不浪費的作風，孩子在這樣的薰陶下，相信長大後很難變成「大花筒」。此外，可以運用書籍、網路和其他教育資源來幫助孩子學習關於理財的知識和技能。

【孩子的責任和獎勵】 鼓勵孩子承擔一些責任，例如做家務或幫助鄰居，並給予相應的獎勵。這鼓勵了他們的努力和價值觀，並教導他們價值取決於工作的原則。

給孩子做決策承擔責任 重要的是給予孩子在理財方面的自主權，讓他們學會自己做決策和承擔責任。同時，持續與孩子討論和回答他們的問題，提供指導和支持，以幫助他們建立良好的理財觀念。