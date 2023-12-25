巴菲特6歲懂賣汽水賺差價

「股神」巴菲特經常成為投資理財書籍及講座中被引用的例子。巴菲特「數口精」人所共知，而能榮登「股神」，亦是從小煉成的。他6歲就懂得以折扣價買入大量的罐裝汽水，分拆以略低於市價賣給同學，從中賺取差價，並將利潤儲起，結果在11歲有足夠「彈藥」買入人生第一隻股票，從此踏上「股神」之路。

當然，「神」的級數不是人人可以達到，不過巴菲特的故事可以讓人借鏡，從小就懂得理財，長大後就多一個脫貧致富的機會，若人民普遍生活豐足，絕對有助減輕社會的負擔。因此，教導孩子理財，在全球不少先進國家已經進行，目的就是讓國民從小學習正確的理財觀念，長大後成為一個在個人經濟上負責任的公民，減少負債、破產、投資失利等負面情況在社會上發生。

各國積極金融掃盲工作 全球各國都在積極進行金融掃盲的工作，美國聯邦金融教育委員會為提升全民的金融素養，針對3至21歲推出一系列金融教育內容，特別重視孩子在7至12歲時，養成孩子的金錢習慣跟奠定正確的金錢價值觀。

日本則在2015年推出的全民的金融素養地圖，學習主題從金錢的價值、釐清需要跟想要、儲蓄、借貸，保險、投資理財、人生各階段財務規劃都有，並針對7至12歲的孩子開始介紹不同的金融商品跟投資風險。