致富智庫：子女理財從小學起

3歲簡單教育 7歲觀念定型 養兒防老是中國人傳統觀念，但今時今日可能已經過時。在「老豆養仔，仔養仔」的年代，子女不用「啃老」，毋須父母津貼，也可以靠自己成家立室過活，已經飲得杯落。然而，能夠教出這樣的子女並非必然，父母在子女年幼時已經要灌輸正確的理財觀念，而且自小就要落實執行，長大後才可輕鬆擺脫貧困，繼而踏上富足之路，回饋雙親。

那麼，小孩子應該幾多歲就要學理財呢？經常有父母有這樣的問題，他們都認同學習理財的重要，但覺得太早跟孩子「講錢」，會否令他們變得市儈，利字當頭，而失去應有的童真。況且，小小年紀學理財，是否真的明白箇中真締？當然，水能載舟，亦能覆舟，及早向孩子灌輸理財概念，是希望他們自小便有相關的認知，打好基礎。至於最終教出甚麼成果，就視乎家長的功力，以及他們向孩子傳授「正統心法」，還是「旁門左道」了。

根據香港投資者委員會委託香港教育大學於2019年更新的《香港理財能力架構》，小孩子在3至5歲已可開始進行簡單理財教育，包括培養儲蓄習慣、學習經別人同意才拿取別人的物品，以及好好看顧自己的物品等。換言之，小孩子3歲開始已可學習理財。而這個年紀的孩子，已開始對數字、多少、擁有權、分享交換等概念有一定認識，循循善誘下，已經可以有基本的理財觀念。

無打好基礎 糾正較難 另外，英國劍橋大學的一份研究指出，大部分的理財觀念與習慣，會在年僅7歲時就定型。如果沒有在年輕時就打好基礎，未來要糾正就會變得更加困難。正所謂「3歲定80」，一旦開壞了頭，要等到長大後才撥亂反正，肯定事倍功半。

事實上，家長們一直有意無意教導孩子理財概念，只是沒有將其系統化。舉個簡單例子，家長總會自小就教導孩子不可以搶其他小朋友的東西，就是讓孩子明白「擁有權」的概念，「不是所有東西、玩具、食物都是你的」，你想擁有想要的東西，就要利用一些方法，例如儲錢買、用自己現有的資源與其他人交換。

要分清楚想要定需要 有了「擁有權」的概念後，進一步就可以讓孩子分清楚「想要」及「需要」。很多時孩子有個「人有我有」的觀念，見到其他孩子有一樣東西，他又會想擁有，但沒有考慮自己是否需要。孩子有這個想法，很大程度與他們對「成本」的概念模糊。如果他們未懂得所有東西都要用錢（成本）買回來的，他們就會以為得到所有東西都是理所當然，自然希望「全包」、「要咗先算」，連不需要的都想擁有，若盲目去滿足他們，一來會造成大量浪費，孩子亦不可能建立正確的理財觀念。

另外，當孩子有心愛的糖果及零食時，家長會提醒他們：「不要一次過吃光，儲起一些，將來還有得吃」，就是教孩子「積穀防饑」了。若孩子擁有以上的家教，已經是踏進理財的門檻了。