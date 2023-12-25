股市估市：恒指恐全年最低位作結

作為環球投資者，今個聖誕節應該值得高興，美國通脹前景穩步改善，聯儲局在12月議息後，未來息口走向終於明朗化，資金由貨幣基金轉投股票市場，再度推升美股。

事實上，從美國最新的消費物價指數（CPI）和生產物價指數（PPI）報告預視，聯儲局關注的個人消費開支（PCE）物價指數，在過去6個月年化升幅可能已經回到央行2%的目標，令部分聯儲局官員急急修改了定於12月13日當日下午的預測，而預測機構加強了相信未來6個月通脹將保持低迷，美國息口既然見頂，而明年已有一定機率減息，投資界自然欣喜若狂，美股升得癲也有其道理。

如果仍擔心通脹問題，以下的數字或可令人感到安心。美國通脹部分主要受兩大因素影響。首先，許多經濟學家指出，商品價格的廣泛疲軟是通脹超預期下降的一個重要因素。其次，另一個領域，即服務類價格的上漲速度也開始有所放緩，所以預測者愈來愈有信心認為整體通脹在未來6個月將接近聯儲局的2%目標，明年3月減息的概率回升至80%以上。

美債息急跌 金價做好 由於多項指標利好股市，上周四美國10年期國債收益率跌至3.84厘，為7月27日以來最低水平；美匯指數也跌穿102，最低觸及101.82；現貨金價亦重新站上每安士2,040美元。值得留意的是，上周公布了美國第三季度國內生產總值（GDP）終值，而且PCE物價指數也被下調，可說是「喜上加喜」。

美國商務部將美國第三季度實際GDP按季總值下修至4.9%，低於預期的5.2%，此前發布的修正值為5.2%。與GDP同時發布的PCE物價指數也被下修。雖然GDP被下調是件壞事，證明美國經濟動力確有不足，但正是這個原因，美國更有加快減息的可能，從而做到聯儲局有備無患的作用，而提前減息以防美國經濟硬着陸一直是市場期待的，所以近期美國整體數據對投資界是好事。

遊戲股再掀政策陰霾 至於港股方面，在冬至日給了投資者一份不想要的「大禮」。國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，其中提到，網絡遊戲不得設定每日登入、首次預付、連續儲值等誘導性獎勵；所有網絡遊戲須設定用戶儲值限額。另外，網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。

假期前的新政再一次打擊遊戲股，再次掀起政策陰霾，騰訊當日股價大跌一成以上，網易更跌超過兩成。恒生指數在假期前一度在向上挑戰20天線，亦在考驗10天線的支持。這個消息出來後，一支穿頭破腳的陰燭因此形成，恒指技術上走勢也同時變差。港股2023年還剩下3個交易日，相信恒指隨時以全年最低位作結，港股要見底又要再等。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）