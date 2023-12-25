匯通天下：日圓兌每美元明年睇上135

日本早前公布11月進出口數據，11月實際出口按月跌5.5%，10月和11月的平均值較第三季平均低1%。除汽車出口大幅下降外，資本貨物和科技相關產品的出口也廣泛減少，日本出口或在未來數月繼續減速。

至於11月實際進口按月跌5.8%，10月和11月平均值較第三季平均高0.4%。智能電話在11月進口增加，而消費品中的服飾和半製成醫療產品進口均下跌。但分析預計，未來數月進口或隨着日本國內需求逐步增加而回升。外貿環境仍具挑戰及內需仍待復甦，或限制短期內終止負利率政策的機會。

預期央行4月改變幣策 分析認為，終止負利率政策將取決於日本經濟和物價基本面。鑑於2024年工資上漲幅度，特別在於中小企方面的不確定性持續存在，而個人消費在截至2023年第三季已下跌兩個季度，因此日本央行目前沒有理據終止負利率政策。假設美國經濟在2024年第一季度沒有大幅放緩，可預計日本央行觀望企業初步回應春季加薪後，將在2024年3月的貨幣政策會議上發出改變政策的信號，並在4月貨幣政策會議終止負利率政策。

日本央行維持政策不變後，目前日圓兌每美元下跌空間或在約145水平，而在141左右會出現周期性頂部，長期底部或在150左右。若繼續發出有關政策正常化的信號，或在未來幾個月再次加大日圓升值壓力，並繼續預期在2024年或將升至135或更強水平。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪