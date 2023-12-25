板塊分析：美醫健股估值低 尋寶首選

儘管市場經常隨宏觀經濟消息起舞，但股票的長期表現終究取決於兩大因素：其一是個別企業的利潤或現金流，而另一是投資者願意入市的價格。

今年表現強勢的美國超大型股當中，擁有業務主導優勢與人工智能（AI）領導地位的企業利潤潛力較為強勁。不過，雖然利潤值得期待，但市場的投資估值不會過高嗎？答案依企業而異，因為人工智能熱潮下的利潤表現能否持續，目前尚未有定論。投資者若因為被動式投資而布局在人工智能相關題材，會被認為估值風險大於利潤風險。

高估值在調整時有時會帶來「陣痛期」，而2022年的熊市便是如此。此外，在利率處於高位的情況下，投資者應該更加關注不同股票風格之間與同類風格之中的估值差異。倘若高利率最終造成超大型股的估值承壓，其他增長股可能更具投資吸引力。面臨當前市況，更應該放大投資範圍，發掘估值風險較小且利潤前景健全的個股。

投資者能在估值與利潤風險之間找到更好的平衡點嗎？答案是肯定的。

避開未有盈利生科企 觀察眾多產業，聯博發現企業目前的資產負債表大致良好，遠優於往年經濟放緩之前的情況，可望在宏觀經濟趨勢惡化時支撐企業利潤。不同產業都能發掘估值合理、長期增長性具吸引力的個股。

以年初以來表現落後的醫療保健股為例，根據2024年利潤預估，美國醫療保健類股目前的未來市盈率（P/E ratio）為16.5倍，較標準普爾500指數的估值折價5.5%。相較於整體市場，該類股份的自由現金流收益率亦具有吸引力。布局醫療保健股時，主動式投資者可以避開風險較高、尚未產生利潤的小型生物科技公司，擇優聚焦在長期增長性與防禦性俱佳的個股。

經濟倘衰退 可吼價值股 放眼全球，價值股在今年逐漸不受投資者青睞，目前估值遠低於整體市場，且被視為更容易受到經濟周期放緩的衝擊。然而，部分價值股在經濟衰退時期相對具韌性，亦受惠於製造業回流、能源轉型，甚至是人工智能等長期趨勢。科技股方面，許多優質且成功產生利潤的科技企業屬於幕後型公司，並無消費型龍頭大廠所面臨的風險，且估值更具吸引力。

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