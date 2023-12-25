年內3276億買美長債 望破頂

美國10年期債息今年一度重返5厘，被視為全球最安全的投資產品回報率達到2007年以來最高水平，以往作為對沖股票風險的債券，可謂重新當道。不論買短債或長債，資金在這一輪要麼尋求豐厚的短期利息回報，要麼尋求在利率見頂並掉頭回落後在長債債價反彈中獲利，雙方似乎都能從中獲利。

據外媒統計，今年環球主要央行加息驅使投資者把資金投向追蹤一年或更早到期債券的交易所買賣基金（ETF），增資近360億美元（約2,808億港元）。持有10年或更長時間到期債券的ETF，即使年內長債仍處跌勢，年內仍成功吸資近420億美元（約3,276億港元），全年吸資規模有望創歷史新高。

債息倒掛 短債漸受捧 理論上，年期愈長的債券對利率的變化更敏感，收益率更高，短年期的債券則恰好相反，只是隨着美國大手加息，市場對於經濟前景的疑慮加劇，自2022年6月開始，美債孳息率出現「倒掛現象」，即是短債息高過長債息。

目前「倒掛現象」還沒結束，CreditSights全球策略主管Winnie Cisar指，孳息率曲線確實給予投資者把資金投向短期債券的理據，惟她提醒隨着外界對美國經濟放緩的憂慮增加，長期債券吸引力似乎更大。

專家對不同年期現分歧 資本集團總裁兼首席執行官Mike Gitlin表示看好債市，又說通脹回落、經濟放緩，以及勞動力市場降溫等迹象表明投資者應買債，而不是持有太多閒置現金，因為央行降息將推升債價，當美國結束加息時，這個窗口就會打開，故現在是時候買入長債。

FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗則認為，現在還沒到長年期國債的最佳買入時間，因為債息可能還會升到5.5至6厘，如果債息由現時的4.7厘水平，升至5.5厘，債價隨時可能跌一成，但這也視乎投資者希望持有債券至到期還是「炒價」，他預期，高利率環境還會持續一段長時間，明年美國都不會減息，暫維持聯邦基金利率在5至5.25厘的預測。目前依然維持看好短年期的美國國債，亦留意到目前客戶都傾向購買短期債。