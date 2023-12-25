小知識：甚麼是綠色債券？

隨着極端天氣頻現，全球日益關注天氣暖化的問題，故都開始講求環保，減碳，有關標榜綠色債券，與ESG、可持續等概念的投資產品便應運而生，而不少地方的政府都以這投資主題發行債券集資以助推動環保基建及相關產業發展。

ESG是環境保護（Environment）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）3個詞的首字縮寫，看字面就知道大概意思，愈來愈多交易所都鼓勵上市公司披露ESG元素，以作為管治水平的一種體現，而不少新成立的綠色基金、ETF，都專門找尋ESG「分數」高的資產進行投資。市場有需求就有供應，關於ESG、可持續性、綠色概念的投資產品五花八門。

所謂綠色債券，主要是指發債集資所得，全部用在綠色投資相關的計劃。港府所發行的綠色零售債券，也是標榜投資綠色與可持續，開宗明義是讓市民可透過參與綠色和可持續金融市場，直接為綠化香港作出貢獻和分享香港可持續發展帶來的成果。

提防企業漂綠項目 與企業發行的綠債不同，政府發行的綠債，由於背負政府所擁有達「投資級別」的優良信貸評級，信用上較有保障。事實上，市場上部分公司所發行綠債，存在所謂「漂綠」（Greenwashing）的項目，即「掛羊頭賣狗肉」，打着綠色、永續概念發債集資，但並沒有執行綠色、環保的生產或經營，故投資者在選擇相關產品時，宜注意相關風險。