港府發債「息」誘750億

第二批綠債的4.75厘回報，據當局解釋，是綜合了多種因素作考慮，包括市場的供求、當前利率和對利率的預期、外圍情況、香港整體通脹和早前發行銀債的利率等。這批債券最終吸引了32.1萬人認購，涉300億元，最終發行額由原來的150億元，上調至200億元，每人最多可獲9手。

至於港府對於老友記出手更闊綽，於8月發行的第8批次銀色債券，「保底息」調升至5厘，吸引了32.37萬名老友記認購，認購規模更多達717億元，不論申請人數或申請金額都創新高；最終發行額550億元，高於500億元的發行額，每人最多可獲23手。

與綠色債券不同的是，銀色債券專為滿60歲及持有效香港身份證的「銀髮族」而設，亦不設二手市場。投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。

研區塊鏈發代幣化綠債 另外，港府今年以代幣化形式發行綠色債券，金管局總裁余偉文之前表示，正在與業界商討發行第二批代幣化綠債，期望當中有新嘗試，包括延伸發行在內的全發債過程在區塊鏈（Blockchain）進行，當中涉及二手買賣、派息、贖回等，希望明年初能夠成事。

至於零售債券代幣化方面，余氏坦言，即使是機構投資者，也非每個機構可投資區塊鏈，連機構也未完全準備好，相信散戶未必好快可以做到，須待市場普及後，再推廣到零售層次。