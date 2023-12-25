香港：拆息高企 拖累股市

由於聯繫匯率的關係，香港要跟隨美國的利率走向，本港貼現窗基本利率需要每次都跟隨美國利率同步同幅變動，今年香港總共加息4次，每次0.25厘，總數和幅度與美國相同。

最近一次為12月美國維持利率不變後，金管局亦維持貼現窗基本利率5.75厘不變；本地各主要銀行亦維持最優惠利率在5.875至6.125厘不變。

金管局指高息環境或持續，難以評估美國加息周期何時完結，美國高息環境預料會維持一段時間。香港金融貨幣市場持續平穩有序運作。在港元匯率維持穩定之下，香港銀行同業拆息（HIBOR）或維持在高位。

市場流動資金緊張 惟時近年尾，HIBOR卻屢創多年新高。以11月底為例，與樓按相關的一個月拆息曾升穿9月季結高位，再創16年新高，見5.5341厘。拆息高企削弱投資意欲，港股窄幅偏軟，成交縮減。

交易員指，除了年結效應，本港銀行體系總結餘僅450億元，早前亦有銀行向金管局貼現窗拆借資金，顯示市場流動資金緊張。