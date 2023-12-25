阿根廷：見133厘 逼幣價削半

要數今年加息最瘋狂的國家，阿根廷必定入圍，主因其通脹經常超過一倍。其中在今年4月底，就曾經加息10厘，為當月第二度加息，令基準利率在當月升至91厘，為5年來最高，因為黑市披索拋售潮加劇了政府的危機感。央行表示，加息是為了尋求本幣投資的真正積極回報，並維護貨幣和金融穩定。

到8月阿根廷總統選舉初選結束，主張廢除央行及把該國貨幣美元化的極右政黨候選人領先其他對手，衝擊投資者信心，政府宣布把貨幣披索大幅貶值最多18%至350兌每美元，基準利率則上調21厘，至118厘，以穩定市場。當日在美國掛牌的阿根廷交易所買賣基金（ETF）急挫8%，創2020年3月以來最大跌幅。

新總統倡轉用美元 該國央行於10月宣布今年第6度加息，將關鍵利率上調15厘至133厘。有「阿根廷特朗普」之稱的新任總統米萊提倡取消中央銀行和本國貨幣，全面使用美元，在12月上任總統後，將阿根廷披索再貶值54%，甚至在上周改用全新的政策利率指標。