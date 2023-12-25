澳洲：新行長估通脹難跌

澳洲從去年3月到今年3月的每一個議息會議都加息，使利率連升10次，累計加3.5厘至3.6厘，創11年新高。高利率拖慢經濟、令買樓負擔增加，被當地人詬病。於4月的會議終於「抖吓氣」暫停加息一次。前行長洛威表示，有關決定是為當局提供更多時間，以便在充滿不確定的環境中評估經濟狀況和前景。

可是澳央行似乎認為「通脹猛於虎」，於5、6月會議又意外各加息0.25厘，利率升至4.1厘。在其後4次會議暫停加息之後，在11月的議息會議又復加息四分之一厘至4.35厘。不過，在12月再次暫停加息。而在9月才上任的澳洲央行首位女行長布洛克（Michele Bullock）表示，通脹率或要較長時間才能返回2至3%的目標。而該行下次議息會議在明年2月。

新西蘭物價未達標 至於鄰國新西蘭在最近3次議息會議暫停加息，是自2021年10月以來連續加息12次之後的暫停加息，令利率停在5.5厘不變。該央行聲明表示，利率可能需要保持在限制性水平，以確保通脹重返1至3%的目標範圍內。