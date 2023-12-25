日本：負利率政策或取消

日本自2016年實施負利率政策之後，至今利率都維持在負0.1厘不變。然而今年先是日本央行行長換人，其後日本股市屢創新高，企業收入上升，民眾有加薪機會，加上通脹去年一直高於該行的2%目標水平，令人憧憬日本會放棄超寬鬆貨幣政策並加息。

掌管日本央行達10年的前行長黑田東彥於今年4月退任，環顧當時全球美國、歐洲不斷加息，日本經濟和通脹亦有向上迹象，故市場原預期隨着央行行長換人，日本亦會退出超寬鬆貨幣政策。

該位置最終由現年71歲的經濟學家植田和男繼任，美銀全球研究曾認為，相較貨幣政策突然轉向，更大機會出現幣策逐步正常化，預期央行將在明年中完全放棄「控制孳息率曲線（YCC）」等政策框架，同時看到改變現有政策的「靈活性」。

植田4月時主持的首個央行會議確實有所動作，取消利率前瞻指引，不再承諾維持利率在現時或更低水平；然而，他不斷重複着「只要預視到通脹可持續和穩定地達到2%央行的目標時，將會結束孳息率曲線控制（YCC）政策，然後轉向縮減央行的資產負債表。」

放寬債息波幅限制 今年6月日本通脹再創42年新高，達3.3%。最終日央行在7月底的議息會議，容許10年期日本國債孳息率目標區間在零的上下0.5厘浮動，即是容許上下波幅多達一厘，並隨即進行特別公開市場操作，買入3,000億日圓（約164.64億港元）的日本國債，為今年2月22日以來首次。

另外，日央行在12月繼續實施負利率政策，而且沒有說明年會否取消寬鬆幣策提供指引。但市場普通預期明年日本將取消負利率。