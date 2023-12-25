歐洲：引爆瑞信倒閉危機

在俄烏戰事持續的陰霾下，歐元區去年雖然僅加息4次，但升幅達2.5厘；到今年戰事持續，加息次數更多，分別在2、3、6、7、9月都有上調，共計6次，但累計加幅不及去年，僅1.75厘。

今年加得最狠發生在2、3月，承接美國聯儲局於2月1日加息四分之一厘後，歐洲央行在翌日宣布加息半厘，並重申3至6月每月平均「縮表」（即縮減資產負債表）150億歐元。隨着能源價格由高位回落，該次議息聲明剔除了「（歐元區）通脹依然太高、預期在太長時間高於目標」一語，又預告擬在3月再提高0.5厘，之後再評估其貨幣政策的後續走向。

惟在2月上旬，瑞士第二大金融機構瑞士信貸（Credit Suisse）公布，去年第四季再虧損13.9億瑞士法郎，高於市場估計的虧損13.2億瑞郎，全年虧損達73億瑞郎（約644億港元），比分析師預期虧損的65.3億瑞郎還要嚴重，為金融危機以來最慘，該銀行亦面臨倒閉的危機。

瑞銀做白武士施援 然而，歐洲央行未有理會，在3月的貨幣政策會議加息0.5厘，似乎相比潛在金融危機，通脹的威脅反而更大。歐央行在議息聲明中表示，正密切關注局勢，必要時會出手。最終在瑞士央行的協調下，當地最大的銀行瑞士銀行在3月19日同意以30億瑞郎（約264億港元）購買瑞信，令這場歐洲金融危機逐步淡化。

歐央行在其後的4次議息會議各加息0.25厘，最終在10月的議息會議維持利率不變，是兩年連續加10次息後，首次停手。然後在12月會議同樣未有加息。不過，歐洲央行行長拉加德說：「即使只是一個討論是有關減息的，真的完全是言之尚早。」