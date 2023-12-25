美國：最快明年3月減息

美國在2022年連續3次大幅加息0.75厘，打響了全球「逆向貨幣戰」的第一槍，然而在今年，加息速度明顯減慢，在8月後未曾調整利率。聯儲局官員則將鷹派立場常掛嘴邊，惟市場並不相信聯儲局的說法，反而認定局方很快會減息。

承接去年加息7次的勢頭，美國於今年2、3、5、7月各加息四分之一厘，令到基準利率由年初的4.25至4.5厘，增到5.25至5.5厘，創下逾22年的新高。其最後一次，即7月底的議息會議，一如市場預期加息0.25厘，惟始終不肯明言下一步政策的決定。

聯儲立場模棱兩可 回看聯儲局最近多次的議息聲明，用詞基本上無甚變化。作為聯儲局主席的鮑威爾再三重申，將按照整體經濟情況決定是否繼續加息，並稱接下來的經濟數據「可能意味着9月份再次加息，或者維持利率不變」，不斷用這種模棱兩可的句子回答記者提問。

直至11月初的議息會議，聯儲局亦一如市場預期般再次凍息。當時鮑威爾未有否定進一步加息的可能，但提到金融及信貸條件已經收緊，保留其一貫模棱兩可的立場，又指出目前無法判斷貨幣政策的緊縮程度是否已經足夠。不過，當時市場似乎普遍認為加息周期已經見頂。

回看在11月，美國國債孳息率顯著向下，原因在於美國財政部宣布放緩10年期及30年期國債的發行計劃。該部門在最新的季度再籌資國債拍賣中，出售1,120億美元的國債，略低於上個季度拍賣的總額1,140億美元。

至於何時才會減息，鮑威爾在12月的議息會議後，雖然仍強調或會加息，但罕有地承認「利率已經處於或接近頂峰」。市場目前普遍預期美國在明年3月會開始減息。