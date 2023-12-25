回顧與展望：環球高息 經濟添憂

內地：按息未大降 供樓難 全球加息潮在今年尤其下半年減慢下來，主因是經過約一年的「逆向貨幣戰」之後，利率高企，多國的通脹雖然仍在相對高的水平，但總括來說初步受控。同時，高利率蠶食企業盈利，令借按揭買樓人士百上加斤，減少經濟活動。今年下半年多國已經停止加息，市場亦開始炒作明年初減息。

雖然內地經濟今年從新冠疫情後重啟，但復甦勢頭在第二季後便減慢。經濟回復不似預期，貨幣寬鬆政策遂成為焦點。今年6月人民銀行率先將貸款市場報價利率（LPR）減至歷史低位，惟礙於人民幣貶值壓力，令減息谷經濟步伐遲緩。

人行在6月下旬下調一年期和5年期以上LPR各0.1厘，分別降至3.55厘及4.2厘，雙雙結束連續9個月保持不變的悶局。下調LPR可進一步降低企業和居民融資成本，理論上有助提振信貸需求。與樓按有關的5年期以上LPR下調0.1厘後，以每百萬元（人民幣‧下同）房貸計算，假設貸款30年，月供減少58.54元，累積全期可節省2.1萬元利息。惟分析指，人行減息幅度低於預期，難以推動經濟。

然而，中國經濟失序的危局正加速呈現，首7個月財政收入按年增速為第二季來最弱。為了穩經濟、降低實體經濟融資成本，中國人民銀行在8月罕有進行非對稱減貸息，一年期LPR降0.1厘至3.45厘，與樓按相關的5年期以上LPR卻意外按兵不動，令減輕供樓負擔的市場預期「落空」。

人行靠MLF放水谷經濟 即使8月減息的前一周，人行一次過調低中期借貸便利（MLF）、逆回購和常備借貸便利（SLF）等政策利率，其中，雖然MLF利率下調0.15厘，但LPR未見同樣幅度的調整，更是2019年LPR改革以來兩項LPR下調幅度均低於MLF降幅。

惟在11月及12月，人民銀行都維持利率不變，只在公開市場以逆回購及MLF操作「放水」。雖然作為按揭利率參考的5年期LPR也沒有下調，但市場上所做的新按揭利率，在11月新房為平均3.87厘，二套房為4.43厘，均按月微降一點子，顯示市場在自動調節。