港人購物趨減 明年支出只看升2%

早前法國巴黎旅行社Lartisien發布《2023全球熱門奢侈品購物城市》排行榜，香港位居全球第二，力壓歐洲名牌購物天堂巴黎、米蘭及紐約，但仍輸給引領今年金融股匯潮流的東京，Mastercard經濟研究所更預料2024年香港實質消費支出按年僅升2%。

短期經濟前景存下行風險 單計今年第三季，香港私人消費開支按年實質上升6.3%，升幅較第二季的7.7%有所收窄。經季節性調整後按季比較，私人消費開支更由第二季升3.4%，倒退至第三季轉跌0.8%。大新銀行經濟研究及投資策略部就此估計，港府近日推出多項活動推動「夜經濟」及吸引旅客來港消費，成效有待顯現，惟資本市場表現仍較疲弱，本港消費者短期可能保持審慎。

國際評級機構惠譽亦估計，明年本港經濟增長將由今年3.2%放緩至3%，而私人消費將會是未來本港經濟主要增長動力之一，但在利率高企及外部需求疲弱下，短期經濟前景存在下行風險。

平台：55%用戶增買二手貨 Mastercard亞太地區首席經濟學家David Mann坦言，明年勢必是消費者重新平衡財務狀況和重整旗鼓的一年。據該研究所預計，亞太區宏觀經濟將保持穩健增長，其中，新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國和南韓等料呈現增長，而澳洲、內地、日本和新西蘭則預期出現放緩。

經濟前景不穩，或迫使消費者購買力轉戰二手平台。東南亞及香港二手買賣平台Carousell（旋轉拍賣集團）首度公布循環經濟影響報告，顯示該買賣平台上的二手買賣交易取代了近56%購買全新商品的行為，在該買賣平台營運的6個主要市場中，平均有55%的受訪用戶表示，與2021年相比，他們於2022年增加了買賣二手商品交易。