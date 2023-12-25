名牌研採用可持續物料包裝吸客

Robert Lockyer表示，奢侈品牌正在考慮減少過多的包裝層次。

奢侈品面臨的挑戰不只是經濟疲弱，隨着消費者環保意識抬頭，加上氣候變化的困境迫在眉睫，可持續發展的議題亦不容忽視。英國可持續奢侈品包裝方案供應商Delta Global創始人Robert Lockyer指出，奢侈品牌正在考慮減少過多的包裝層次，並採用更可持續的替代方案，特別是對於漠視環境影響的奢侈品牌，大多消費者傾向減少支持。

27%人唾棄唔環保公司 Robert Lockyer分享，以往時裝行業多使用塑膠包裝，因為它給予消費者一種「奢華」的光澤效果，而且這些品牌都傾向用多層包裝，來提升買家的「開箱」體驗。不過，Net-A-Porter、ZIMMERMANN、Fortnum & Mason、Lane Crawford等品牌正在尋求更可持續的包裝，比如轉用FSC（森林管理）認證紙，減少不可回收材料的使用，確保盒子可輕鬆摺疊存儲或回收。

聖誕消費旺季來臨，不少奢侈品牌都會趁機推出「期間限定」的精選禮品套裝，以極精緻的包裝作招徠。Lockyer同意，消費者買奢侈品屬於一種情感多於功能的需求，包裝則是增強有關的「情感」，公司固然相當重視包裝的設計，也會着力為客戶探索不同物料，確保包裝可回收或可重新利用，同時不對客戶帶來壓力。

該公司近期一項調查發現，受訪的亞太區消費者中，有92%表示將停止、減少購買或重新考慮會否光顧不重視可持續發展的品牌，其中27%更表明將完全停止購買這些品牌的產品。

港綠色消費意識遜色 值得留意是，相比其他市場，僅14%香港消費者表態會停止購買這些品牌的產品，並僅稱會減少購買量。

Lockyer坦言，香港消費者在環保意識方面的增幅最小，但是總體依然有增加，相信禁塑令來年生效後，情況有所改善，他依然看好香港市場的發展潛力。此外，在2007年成立的Delta Global之前決定把業務擴展至中國、東南亞及澳洲，Lockyer預計在未來業務規模將翻倍增長。