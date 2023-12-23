宏觀剖析：日經濟向好助股市發圍

從經濟角度分析，日本從疫情中復甦的速度遠較其他主要經濟體緩慢，但實質經濟增長穩健，前景樂觀。市場憧憬日本明年經濟增長維持在近10年高位，通脹攀升料將推升名義國內生產總值（GDP）增長，結束幾十年的持平趨勢。相比之下，預料明年其他主要經濟體的經濟增長將處於10年來低位。

日本與其他主要市場的最大分別，在於疫後復甦速度較慢及通脹壓力較弱，因此毋須面對金融條件收緊的影響。當其他主要經濟體致力於抑制高通脹，將利率提高至幾十年來的新高時，日本則維持寬鬆貨幣政策，保持利率不變。此外，日本政府最近宣布家庭減稅和補貼等財政刺激措施，有助提振當地消費。

日本央行短期內並無改變寬鬆政策的迫切性，現時基本預測是，日本央行或於明年4月年度工資談判舉行之際終止當前的負利率政策。屆時日央行亦會發表2026財年的財政展望，料將釋出當局對通脹維持攀升的信心。

日本央行所面臨的另一關鍵問題，是何時及如何取消孳息率曲線控制（YCC）政策。目前YCC政策力度已在逐漸減弱，而日央行最近改稱10年期孳息率上限一厘為「參考」，反映日本孳息率上限正在逐漸放寬，而非之前的硬性指標。

圓匯轉強利增長型公司 日圓兌每美元大幅貶值已成為近來與日本相關的核心議題，也是推動日本股市漲勢的主要因素之一。當前日圓匯率處於數十年來低位，為側重於出口企業的東證股價（TOPIX）指數提供重大支持，提升大型跨國汽車公司和製造商的出口競爭力。這趨勢顯示日本的價值型公司推動市場發展，表現顯著優於增長型公司。

近年來，日本市場主導地位由增長型股票轉向價值型股票。與歷史數據相比，兩者表現差異相當極端，估值較低的增長型公司和專注當地市場的企業在明年反彈潛力較大。另外，若全球利率下降，日圓轉強，將對增長型公司帶來利好。

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