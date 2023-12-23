中環甲廈租金跌幅擴

甲級寫字樓租賃需求持續疲弱，租金跌幅加快，代理行報告顯示，上月中環甲廈租金按月下挫約2.7%，跌幅明顯擴大約1.8個百分點。

根據萊坊《香港每月物業市場報告》，11月甲廈租金跌勢有加劇趨勢，中環租金跌幅較10月份所錄約0.5%明顯加快，呎租跌至約97.1元，按年挫約8.7%。該區甲廈售價亦見下調，按月跌約0.3%，平均呎價約31,281元。

不過，上月租金跌幅最大為鰂魚涌甲級商廈，呎租按月跌約3.1%至約43.8元。同屬港島東的北角區，租金亦挫約2.1%至約36.1元。

2024空置率或創新高 該行指出，鑑於2024年核心商業區將有約120萬方呎新寫字樓供應，中環空置率可能會繼續上升至新高水平，將增加租金壓力，預計2024年港島甲級寫字樓租金將下跌約3%。

反觀，11月九龍區甲廈租金跌幅相對溫和，如尖沙咀、紅磡及九龍東，按月跌幅只約0.1至0.4%，旺角及油麻地更逆市上升約0.2%。該行料九龍區明年租金將輕微增長最多約2%。