一手市況：薈鳴爭做2024頭炮新盤
發展商排好檔期等搶閘，宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，部署明年初推出市場，最快1月初上載樓書及價單，目標成為2024年的頭炮新盤。
該公司執行董事程德韻表示，項目的首張價單會提供約50伙，定價參考東九龍一手樓盤及同區二手單位，會考慮引入惠及專才的優惠。她認為，近日一手市場回暖，成交量增多，資助房屋認購反應理想，反映住屋剛性需求強勁。
宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指，樓盤的廚房配備蒸焗爐、雪櫃及電磁爐等。該集團計劃明年下半年推出涉及約90伙的鰂魚涌芬尼街項目，以及涉約250伙的北角炮台山英皇道項目。
滙都I增優惠後賣17伙
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都I，自本月初增加現金回贈及優惠後，至今售出17伙，套現逾9,266.27萬元。該盤最新聯同中原地產推出置業優惠。由昨日起至2024年1月15日期間，經該行購入單位的首6名買家，將可獲贈價值約一萬元的餐飲禮券。
OMA by the Sea連沽兩伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸昨售出2座9樓F室，為實用面積774方呎三房戶，成交價1,431.8萬元，呎價約18,499元。項目修訂價單，若買家簽署臨時合約後90日內付清樓價，可享12%現金回贈。
嘉里建設(00683)旗下何文田皓畋，重新售出早前遭終止交易的10座8樓A室，為實用面積943方呎三房戶，成交價2,900萬元，較接近4年前賣平400萬元或約12%，最新呎價約30,753元。
此外，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨連錄兩宗終止交易，本月累錄10宗同類個案。
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