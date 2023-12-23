一手市況：薈鳴爭做2024頭炮新盤

該公司執行董事程德韻表示，項目的首張價單會提供約50伙，定價參考東九龍一手樓盤及同區二手單位，會考慮引入惠及專才的優惠。她認為，近日一手市場回暖，成交量增多，資助房屋認購反應理想，反映住屋剛性需求強勁。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指，樓盤的廚房配備蒸焗爐、雪櫃及電磁爐等。該集團計劃明年下半年推出涉及約90伙的鰂魚涌芬尼街項目，以及涉約250伙的北角炮台山英皇道項目。

OMA by the Sea連沽兩伙 減價新盤錄承接，永泰地產( 00369 )的屯門OMA by the Sea昨日連沽兩伙，共涉及2,096.6萬元。包括第1座11樓A1室實用面積828方呎兩房戶，連同一個車位以1,027.8萬元售出，呎價約12,413元。遠洋集團( 03377 )的旺角千望昨以556.76萬元售出11樓A室，實用面積319方呎，一房連書房間隔，呎價約17,453元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸昨售出2座9樓F室，為實用面積774方呎三房戶，成交價1,431.8萬元，呎價約18,499元。項目修訂價單，若買家簽署臨時合約後90日內付清樓價，可享12%現金回贈。

此外，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨連錄兩宗終止交易，本月累錄10宗同類個案。