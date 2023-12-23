未補價銀主公屋湧現 利東邨嗌272萬

經濟不穩樓市下行，愈來愈多物業淪為銀主盤，市場近日一口氣新增至少10項該類物業，連向來以用家主導的未補價第二市場公屋，亦接連爆出銀主單位，港島及九龍各有同類新增放盤。

康山連地價叫658萬 市場消息透露，鴨脷洲公屋利東邨東業樓高層2室，實用面積約381方呎，銀主放盤開價約272萬元，每呎叫價約7,139元。資料顯示，該座一個低層同室單位，面積與坐向相同，於2021年6月以310萬元未補價轉售，反映是次叫價較兩年半前的低樓層單位還要低逾一成。

黃大仙公屋竹園北邨也有單位淪為銀主盤，橡園樓高層6室，實用面積約443方呎，放售價約255萬元，呎價約5,756元。據香港房屋委員會資料，一個同面積的高層單位，今年7月做價高位曾達295萬元。

此外，房協青衣綠悠雅苑1座高層A室，實用面積約550方呎，銀主近日亦推出市場放售，已補價自由市場叫價820萬元，第二市場放盤價則為660萬元，每方呎分別約14,909元及約12,000元。

於港島居屋王鰂魚涌康山花園，也有已補價單位成銀主貨，該盤2座中層E室，實用面積約431方呎，現開價658萬元放售，呎價約15,267元。

長安邨呎價今年最低 公屋業主盤都要平價吸客。美聯蘇順華表示，青衣長安邨安潤樓低層6室，實用面積約428方呎，現為兩房間隔，減價39.2萬元後，獲區內分支家庭以綠表價198.8萬元購入，呎價約4,645元。資料顯示，成交呎價為項目今年最低。