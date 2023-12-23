樓價跌5周 近7年新低

新界西年內挫半成 御凱蝕162萬 樓價跌勢持續，代理一份反映主要二手屋苑價格的樓價指數連跌5周，累挫約2.98%，創近7年新低，其中新界西今年已跌約4.96%「最傷」。同區入伙近15年一直罕聞蝕讓的荃灣御凱，近日都要損手，有套三房海景單位劈價至1,518萬元沽出，逾兩年帳蝕162萬元。

中原城市領先指數最新報149.36點，按周再下跌約0.42%，今年以來累挫約4.73%，重返2017年3月初時水平，較2021年8月歷史高位已回落約21.94%。大型屋苑及中小型單位指數都齊跌5周，合共下跌約2.91%及約3.15%，今年累挫約4.19%及約4.23%，而大型單位同期更急瀉約6.88%。

分區方面，新界東樓價指數按周重挫約2.02%至162.36點，今年跌約4.5%，新界西按周都回落約0.02%至138.21點，兩區指數同為逾6年半新低。九龍及港島今年累跌約4.75%及約2.5%，分別報143.62點及152點，維持近7年低位。

Napoli傳3載貶四成 樓價恐仍未見底，辣招期縮短至兩年後，部分業主即時蝕賣「斬纜」。中原凌活忠表示，上述御凱1座高層C室，實用面積約728方呎，最初叫價1,800萬元，累減282萬元後，獲同區換樓客購入，呎價約20,852元。他指，原業主於2021年8月以1,680萬元購入，單位帳面貶值約9.6%。

新界新盤低開，同時令區內二手市場受壓。元朗12月錄至少約10宗蝕讓，市場消息透露，錦田北PARK YOHO Napoli的28座一個中層單位，市傳成交價647萬元，呎價僅約9,803元，約3年帳面貶值約39%。

區內大型私人屋苑呎價更跌至「7字頭」。消息稱，翹翠峰3座低層四房戶以880萬元沽出，呎價約7,942元。

第一城鬆綁虧損25% 藍籌盤沙田第一城再錄勁蝕成交。美聯黃錦瀚表示，屋苑40座低層兩房單位，原業主持貨僅兩年即沽，成交價388萬元，呎價約12,763元，期內帳面蝕132萬元或跌價逾25%。

半新盤樓價跌勢亦顯著。世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧7座高層C室，以1,570萬元成交，呎價約13,700元，約5年帳面貶值約19%。

美聯楊浩然指出，大埔天鑽2座中層C室套三房單位，以1,040萬元售出，呎價約12,683元，約3年帳面蝕191.8萬元。

二手樓價指數跌勢未止