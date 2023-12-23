簡訊一覽
●香港證監會向業界發通函，表示已準備好引入虛擬資產現貨ETF（交易所買賣基金）；香港交易所(00388)證券產品發展主管羅博仁稱，該所已準備好把握主題投資的機遇，與發行人及各方緊密合作，為本港引入這款新產品。與此同時，香港金融管理局和財經事務及庫務局下周三將就「穩定幣發行人監管制度立法建議公眾諮詢」舉行技術簡報會。
●快狗打車(02246)（GOGOX）執行董事兼聯席行政總裁林凱源，亦即GoGoVan的創始人之一，已於12月20日兼任董事長，接替離開公司的創始人陳小華。
●內媒報道，阿里巴巴(09988)首席執行官（CEO）吳泳銘日前兼任旗下淘天集團CEO後不久，即決定讓6名年輕管理者帶領不同關鍵業務。
●中國國航(00753)擬向控股股東中航集團發行最多約8.54億股A股，籌60億元人民幣，以及約3.92億H股，籌20億港元。就H股而言，配股價5.09元，比昨日收市價高8.29%。
●雅居樂集團(03383)公布，主席陳卓林之妻陸倩芳由於需要更多時間處理個人及其他商業事務，周五已離任非執行董事及副主席。
●比亞迪股份(01211)歐洲首座電動車廠兼首座乘用車廠將落戶被視為親中又親俄的匈牙利，但公司未有披露投資金額和產量等細節，僅稱會分期興建。匈牙利外長西雅爾多稱，該國會為比亞迪建廠提供補貼，但要歐盟委員會批准後才公開。
●中華煤氣(00003)明年2月12日會悉數贖回一筆本金3億美元（約23.4億港元）、票面年利率4.75厘的永續債券。
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