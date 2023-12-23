絲絲講場：OpenAI阿爾特曼預告AI明年有重大進展

OpenAI創始人兼行政總裁阿爾特曼

今年人工智能（AI）界最峰迴路轉新聞，莫過於OpenAI創始人兼行政總裁（CEO）阿爾特曼（Sam Altman）上月畀公司炒魷魚之後，獲員工力撐，最終董事會跪低將佢重新聘任，令呢位大哥身價同名聲愈打愈響。咁啱佢喺社交媒體做咗個2023年嘅總結，分享咗17個建議，備受各界注目。

回顧今年 分享見解 絲絲覺得當中有啲似係「心靈雞湯」式嘅分享，例如「樂觀、執着、自信、強大的動力和人際關係是事情開始的關鍵」、「跌倒了就爬起來，繼續前進」、「靈感易逝，人生苦短。不採取行動是一種隱蔽而又致命的風險」呢啲，講咗出嚟唔會錯，照住做又會有幫助咁囉。

另外，有啲建議似乎係可以同佢今年經歷相對照，好似「不要試圖挑戰商業世界的基本法則」、「每當遇到廢話和官僚主義，就堅決反對，並且鼓勵他人也這麼做。不要讓組織架構阻礙人們高效地協同工作」。另外，亦有啲喺關於職場上嘅管理，例如「激勵機制如同超能力；設定時需慎重考慮」、「對於團隊來說，完成一項真正重要的艱巨任務，比起做一些並不那麼重要的簡單工作要更有意義；大膽的想法能夠激發鬥志」等。

阿爾特曼回顧今年係「瘋狂的一年」，佢感恩AI工具推出市場後，獲得眾人喜愛，並且好多人因而受惠，而且全球今年對AI愈嚟愈重視。展望出年，公司將會重新集中喺使命之上，就係要建立安全嘅AI去協助各人，又話明年將會有重大嘅進展可以同大家分享喎。

最後關於佢自己，話要慢慢適應成為公眾人物，過程可以好痛苦，但換個角度睇，今年佢學習良多。咁絲絲都好期待明年AI可以點樣更強大又更安全，大家都拭目以待啦。

余絲韻