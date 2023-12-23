絲絲講場：印度女上班族加假被反對

印度職場女性要「加假」！被外界追捧為「下一個中國」嘅印度，若要進一步壯大就業力量，提高女性就業率或鼓勵佢哋重回職場，可能係其一捷徑。因應印度女性喺職場愈見搶手，近年當地唔少企業已自發安排生理假期畀有需要嘅女性員工，偏偏印度兒童及婦女發展部部長艾拉妮（Smriti Irani）就以月事唔係障礙為名，高聲反對，又話擔心引嚟職場歧視嘅反效果。

無意實施有薪生理假 唔知近年大家有無睇過一套印度電影《M巾英雄》，全盤打破女性主義較封閉嘅印度禁忌之餘，亦將女性月事被視為「罪」、「不潔」象徵嘅煩憂一掃而空。身處印度職場核心嘅艾拉妮又點會唔知呢，但睇嚟艾拉妮另有一番體會，最近更以官員身份強調唔打算喺當地職場強制實施有薪生理假，當然隨即掀起印度女權主義者之間熱議。

家陣亞洲唔少地區都有法例保障女性請生理假權益，好似日本、南韓、台灣都有，無薪或有薪、多或少都好，企業都無得Say no（說不）。如果印度知道中國深圳、北京等多個省市地區都有明確規定女性僱員相關權益，又會唔會激起追趕中國嘅另一個決心呢？

余絲韻