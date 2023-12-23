安哥拉：減產不符利益 退出油組

非洲第二大產油國安哥拉決定退出石油輸出國組織（OPEC），意味油組成員國將減至12個，據報剛果和尼日利亞亦不願配合明年減產配額，內訌升級消息曾拖累紐約期油及布蘭特期油周四挫逾2%，但周五已收復失地，每桶分別高見74.89美元及80.35美元，升1.35%及1.2%。

早於2006年加入OPEC的安哥拉，推翻近一個月前不考慮退組的言論，由安哥拉總統洛倫索在周四簽署總統令退組。油組及盟友（OPEC+）本月初宣布各成員國明年首季自願減產規模，並調整非洲兩大產油國包括安哥拉在內的產量配額，據報安哥拉深表不滿並不打算遵守減產協議。

該國政府官員解釋，若被迫削減產油量，將不符國家利益，又形容自身國家在OPEC的影響力不大，是時候退出油組云云，心淡言論浮面。以過去8年來看，安哥拉由於投資不足，產油量早已降至每日約114萬桶，今年11月產油量為每日113萬桶，與明年產量配額由128萬桶調低至111萬桶的實際差距更有數得計。加上按其官員說法，安哥拉明年1月起每日產量僅118萬桶，可見該國與OPEC之間的破裂非一日之寒。

「兩桶油」盼美豁免俄LNG廠制裁 要注意是，接下來是否還會有其他OPEC成員國追隨安哥拉腳步。近年基於各種理由，包括印尼、厄瓜多爾已先後退出OPEC，惟同時也有產油大國受邀助陣，上月巴西透露擬以觀察員身份參與OPEC+活動，但強調非加盟，意味沒義務履行減產行動。