北京商品房預售資金擬轉政府監理

年結將至，中國政府各部門召開會議的聲浪不斷，惟市場重點之一少不免在房地產政策上。住房城鄉建設工作會議周四開始一連兩日在北京召開，交代明年重點任務要做好4大板塊、18個方面工作，表明要堅持「房住不炒」定位，適應樓市供需關係發生重大變化新情勢。北京市住建委更在冬至時節出手，擬將商品房預售資金監理主體由商業銀行調整為政府。

住建部會議既然提及樓市供求變化新形勢，意即部分城市「供給過剩」已引起當局關注，與近日住建部對外「放風」可充分利用依法收回的已批未建土地，避免閒置浪費的說法一致。同時，當局表明2024年要穩妥處置房企風險，重拳整治房地產市場秩序，優化房地產政策，持續做好保交樓、保民生及保穩定工作。

官媒引述部長倪虹在會上言論，指會加強預售資金監管，加快預售制度改革等。言猶在耳，北京市住建委昨發布商品房預售資金監管辦法徵求意見稿，以確保商品房預售經費優先用於工程建設，維護交易雙方權益。

上述辦法修訂版有5大主要調整，重點在於監理原則由「政府指導、銀行監理、多方監督、專款專用」調整為「政府監理、社會監督、專戶收存、專款專用、核定支出、違規追責」；並引入市住房資金中心作為具體監管業務承擔部門，強化對商業銀行的執行監管；特別要求買家應將所支付的購房款存入市住房城鄉建設委、資金中心門戶網站公示的項目預售資金監管帳戶等。