日本核心通脹2.5% 近年半最低

日本通脹一如市場預期放緩，讓人難以掌握日本央行何時才開始收緊超寬鬆的貨幣政策。日本總務省統計局公布，剔除生鮮食品價格後的消費物價指數（CPI）按年漲幅由10月的升2.9%，收窄至11月的2.5%，為去年7月以來的最低；按月升幅亦由10月的0.5%，顯著降至0.1%。

當地綜合CPI上月按年升2.8%，漲幅比10月份縮0.5個百分點；扣除生鮮食品和能源之後的核心CPI在11月為升3.8%，漲幅縮0.2個百分點。當中，商品消費價格按年上升3.3%，較10月放緩1.1個百分點；服務消費價格升2.3%，較前值增0.2個百分點，而且服務價格升幅是自1993年10月以來最大增幅，反映人工成本正在推動通脹。

專家估明春前結束負利率 核心通脹仍遠高於日本央行2%的年度目標，但目前仍不清楚頑強的通脹是否會讓日央行提前收緊政策，因為今年最後一次會議仍幾乎沒有政策轉向的迹象。日圓匯價昨日微升約0.03%，兌每美元報142.06，每百日圓兌港元為5.5算。

大和證券社長中田誠司相信，日本已完全擺脫通縮，預料日央行明春之前就會終結不受歡迎的負利率政策。

反觀日本央行昨日公布的10月會議紀錄顯示，委員一致認為需要有耐性地維持寬鬆貨幣政策，多位委員強調必須維持孳息率曲線控制（YCC）政策以繼續支持薪酬增長，但承認讓YCC變得靈活將有助於減少市場投機行為，使框架更具可持續性。

另外，亦有委員表示，10年期日本國債孳息率可能達到一厘，取決於美國國債市場和國內物價情勢。有委員稱，央行必須繼續與市場溝通央行有加息的可能性，亦有委員提到通脹有可能持續達到2%的目標，因此必須逐步調整貨幣政策寬鬆的程度。