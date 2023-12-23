長和旗下意國電訊商 傳研與多家同業合併

據了解，意大利電訊業目前競爭激烈，供應方有5家大型流動通訊營運商和4家大型寬頻網絡供應商，分析員指，各大型電訊商都希望併購對手，以壯大自身和減少競爭。其中Iliad就曾於本周宣布擬以105億歐元（約902億港元）收購Vodafone的意大利業務，而Fastweb亦正考慮出價競逐該併購。

根據通告，有關注資的資金來自SAPN還款總額11.43億澳元（約60.11億港元），電能和長建將分別動用當中的3.19億澳元和2.63億澳元注入SAPN。

另一合作方、澳洲的Spark Infrastructure亦按合作比例向SAPN注資，預期於明年1月1日生效。完成後各合作方於SAPN的權益比例不變。換句說話，跟上周重組英國列車租賃業務架構一樣，不會動用任何額外財務資源。

電能表示，交易為SAPN資本結構調整的一部分，包括為SAPN精簡及建立可持續的資本結構，從而為其資產及營運提供更好支持。