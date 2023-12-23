貨船改道 亞歐運費隨時翻倍

紅海危機迫使貨船繞道至非洲南端的好望角航線，日資券商野村表示，基於單次航行時間，改道情況至少維持一個月，甚至與2020至2022年新冠疫情時供應鏈中斷的情景相似，令亞歐航線海運價格增加逾倍也不出奇。

馬士基、MSC等全球最大的貨櫃航運公司，在12月先後宣布旗下船隻將不再通過紅海至蘇彝士運河，改道好望角。目前已有累計158艘載有約1,050億美元海運貨物的船隻被迫離開紅海，貨物價格正在飆升。

吉汽：歐洲銷情勢受礙 市場估算，亞歐航線正常往返航行時間約77天，繞航後要增加約3周時間，考慮到船舶周轉效率下降，實際往返時間或達到95天以上，考慮航運公司通過船舶提速、減少閒置、增加與港口協同提升效率等補救途徑，則市場整體效率損失超過一成。

野村證券分析師廣兼賢治指出，放棄紅海至蘇彝士航線，且繞道好望角，貨船的航運距離將增加約30%，單程航運時間增加約7至10天，大大增加航運距離和成本，同時減少亞歐航線運力，全球須面對通脹重新升溫的風險。

與此同時，隨着歐元區刺激財政政策退場，英媒引述經濟學家表示，明年公共支出下降，將抑制歐元區的經濟成長，並給利率制訂者帶來放鬆貨幣政策的壓力。