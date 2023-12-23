Nike預告全年收入僅增1%

上季生意多0.5%遜預期 業績公告顯示，截至11月底止的2024財政年度第二財季，Nike收入為133.88億美元，按年增長僅0.54%，遜市場預期，撇除匯率變動後實際按年倒退1%，其中「Nike」牌進帳128.72億美元，按年原地踏步，「Converse」生意額為5.19億美元，按年倒退13%。

單看「Nike」，被管理層點名前景有陰霾的大中華區，上財季收入為18.63億美元，按年增長4.19%，撇除匯率變動按年增長8%，增幅比之前的財季放緩，並且不及市場預期。EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為5.14億美元，按年僅升0.58%。

其實服裝及裝備收入按年分別增長19.33%及32%，錄4.69億美元和3,300萬美元，可惜運動鞋的收入貢獻大太多，為13.61億美元，按年倒退0.65%，才使大中華區業務表現失色。行政總裁多納霍重申對中國市場有信心。

EMEA（歐洲、中東及非洲）分部表現更差，收入35.67億美元，撇除匯率變動按年跌3%，主要是服裝部分按年倒退10%所致；EBITDA按年跌6.36%。

毛利率擴 庫存減逾14% 事實上，北美洲的業績也應該被點名，事關其收入貢獻基本上是大中華和EMEA的總和，以固定匯率計算卻同樣按年倒退3%，錄56.25億美元，也是4個列帳分區當中唯一服裝和鞋類產品生意額齊跌。

Nike上財季並非一無是處，整體毛利率按年擴闊1.7個百分點至44.59%，勝預期，主要是價格調整和海運費用下降，對沖不利匯率變動和生產成本上漲，不但容許公司為「創造需求」加碼1%的開支，更使純利按年增長18.55%至15.78億美元，勝預期。季末即11月底的庫存水平亦按年減少逾14%。

擬精簡產品及改組架構 不過，財務總監弗蘭德直言，Nike見到消費行為在全球範圍都變得審慎。業績公告表明，該企正設法「縮皮」，選項包括精簡產品組合、增加自動化，以及改組架構，預計重組開支介乎約4億至4.5億美元，大部分會在明年2月底止本財季入帳，主要涉及員工遣散費用。

弗蘭德又稱，「像這樣消費者承受壓力、促銷活動增加的大環境……新意和創新才是消費者出擊的驅動力」，所以Nike可能會減少部分受歡迎產品的供應，集中資源推新產品。

Nike大中華區收入增速放緩