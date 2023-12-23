滙控准售加業務 料下季完成

滙控積極回饋股東，股價周五逆市升0.89%，收報61.8元。方慧蘭的聲明亦提到，加國的銀行監管機構亦無異議，批准交易的條件主要針對RBC，細微至維持滙豐分行粵語和普通話的銀行服務。

港銀內地貸款不良率續升 另一方面，香港金融管理局季報顯示，本港銀行零售業務今年首3季淨利息收入按年增長43.7%，淨息差按年擴51點子至1.68%，稅前經營溢利按年飆88.8%，其中69.9個百分點由淨利息收入之增長所貢獻，抵銷到貸款減值撥備增加的不利影響。

資產質素方面，9月底港銀特定分類貸款佔比1.61%，按季升0.11個百分點；信用卡貸款拖欠比率按季升0.02個百分點至0.28%，撇帳率以年率計1.88%，按季升0.12個百分點；住宅按揭貸款拖欠比率按季持平於0.07%。金管局稱，港銀資產質素整體維持穩定。

然而，市場最關注的仍然是「半生不死」的內房如何衝擊港銀。季報顯示，9月底，港銀內地相關特定分類貸款佔內地相關貸款2.68%，按季續升0.27個百分點，按年升0.88個百分點。但要留意，分母縮細也會推高比率，事關今年愈來愈多企業眼見內地融資成本下滑，直接改於內地借錢，內地相關貸款餘額按季縮2.02%至4.025萬億元，按年縮8.27%。

就滙控而言，上季預期信貸損失（ECL）按季升17.31%至10.71億美元，中國商用物業（內房）佔其中5.03億美元。財務總監艾橋智10月底坦言，本港入帳的離岸內房組合恐要作更多撥備，但內房敞口上季已再縮至136億美元，其中75億美元記入本港帳簿。