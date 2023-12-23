美PCE通脹低過預期 道指曾漲130點

美國聯儲局最重視的通脹指標─11月個人消費開支（PCE）物價指數按年增長2.6%，低過市場預期的增幅2.8%；按月計更是錄得罕見地錄得0.1%的跌幅。撇除能源及食品後，核心PCE物價按年升3.2%，同樣低過預期，反映通脹回落進展良好。不過，11月美國居民個人收入按月增長0.4%的情況下，個人消費按月僅增長0.2%，反映消費者似乎變得更加審慎。

大摩估金融市場將起飛 隨着通脹逐步回落，市場憧憬聯儲局明年將改變貨幣政策。摩根士丹利行政總裁高聞表示，一旦投資者確認聯儲局完成加息，金融市場將會「起飛」。具體而言，他指的並非是股票或其他資產的價格，而是指各類市場的活躍度。他說︰「加息壓抑了銀行業務及資本市場交易。因為每個人都不知道融資成本會有多高。」這種情況將會扭轉。

他又指出，自2008年以來，針對銀行業的監管已更加嚴格，使金融體系更為安全；唯一會導致銀行倒閉的是「銀行自身的因素」，並指此前瑞信倒下是經營及管理出錯的例子之一。

即將於明年1月1日卸任的高聞亦提到，無意再擔任另一家公司的行政總裁，接下來可能會專注於教學工作。

大市方面，美股於長周末前夕向好，道指周五早段曾升130點，報37,534點；標指升26點，報4,772點；以科技股為主的納指升70點，報15,034點。

巴郡增持 西方石油高開 股神巴菲特的投資旗艦巴郡繼續增持西方石油，本周再斥約3.12億美元，買入520萬股。巴郡作為主要股東，佔西方石油整體股權升至27.7%。巴郡股價早段曾升0.5%，西方石油升2.1%。

美國藥廠百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）表示，擬斥資140億美元收購神經科學藥物研發商Karuna Therapeutics，後者正在研發一款實驗性質的精神分裂治療藥。是次交易作價相當於每股330美元，較Karuna周四收市溢價53.35%，交易預計明年上半年完成。